Tunisie : un nouveau ministre des Finances pour quoi faire ?

Sihem Boughdiri Nemsia était parmi les rares ministres ayant duré à leur poste sous le règne de Kaïs Saïed puisqu’elle a été nommée le 2 août 2021 (3 ans, 6 mois et 1 jour). Depuis hier soir, mercredi 5 février 2025, c’est à sa collègue de la Justice, Leila Jaffel, en fonction depuis le 11 octobre 2021, que revient, et à elle seule, le record de longévité dans la galaxie du président de la république, lequel est en poste, lui, depuis le 23 octobre 2019.

En effet, Mme Boughdiri Nemsia a été limogée, hier soir, par le chef de l’Etat et remplacée à la tête du ministère des Finances par Michket Slama Khaldi.

Selon un communiqué de la présidence de la république, la nouvelle ministre a prêté serment lors d’une cérémonie organisée au Palais de Carthage.

Michket Slama Khaldi, magistrate de l’ordre judiciaire du troisième grade, occupait le poste de présidente de la Commission nationale de la réconciliation pénale (CNRP) qui, sauf preuve du contraire, n’a pas vraiment mené à terme ce processus de réconciliation pénale dont on attendait monts et merveilles en termes de recettes pour l’Etat. Sa nomination à ce poste ô combien technique surprend à plus d’un titre. Car, contrairement à la majorité de ses prédécesseurs, elle n’est pas issue du monde des finances. Ce qui laisse penser que le président de la république a besoin d’un juriste voire d’un politique au ministère des Finances, qui défende mieux, au sein de ce département, le concept d’Etat social ou d’Etat providence, auquel est attaché le locataire du Palais de Carthage.

Il convient de rappeler ici que la loi de finances et le budget de l’Etat pour 2025, élaborés par l’équipe de Mme Boughdiri, adoptés par une assemblée aux ordres, ratifiés par le chef de l’Etat et publiés sur le journal officiel ont été critiqués, après coup, par ce dernier, comme étant pas assez «révolutionnaires» dans le fond et la forme. Mme Slama Khaldi sait donc ce qui l’attend : appliquer «les nouvelles approches et les nouvelles visions» du président.

I. B.