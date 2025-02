Cinq ans ferme pour Chadha Hadj Mbarek : Le SNJT dénonce et annonce faire appel

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a exprimé sa solidarité avec la journaliste Chadha Hadj Mbarek, condamnée ce mercredi 5 février 2025 à une lourde peine de 5 ans de prison ferme dans le cadre de l’affaire Instalingo.

Le SNJT affirme être surpris par cette condamnation prononcée par le tribunal de première instance de Tunis à l’aube de ce mercredi, estimant que Chadha Hadj Mbarek a écopé d’une peine sévère pour avoir travaillé au sein d’une société de production médiatique.

Le Syndicat a rappelé que cette affaire remonte à juillet 2021 et que la journaliste avait été convoquée dans le cadre de l’enquête, sans prise en compte de ses besoins spécifiques liés à son problème d’audition. Chadha Hadj Mbarek avait été arrêtée puis relâchée.

En 2023, le juge d’instruction du tribunal de Sousse a pour sa part abandonné les charges retenues contre la journaliste, estimant qu’elle effectuait un travail journalistique sans aucun lien avec les accusations portées à son encontre et avait alors décidé de classer l’affaire et d’annuler le mandat de dépôt, rappelle encore la même source.

Toutefois, la chambre d’accusation a annulé cette décision et a ordonné la mise en détention de Chadha Hadj Mbarek pour « complot contre la sécurité extérieure de l’État » et pour « offense au président de la République ».

« Hier, l’avocat a rappelé le rôle journalistique de la concernée au sein d’une société de production travaillant pour des institutions médiatiques et produisant des documentaires et des reportages et a de ce fait mis en évidence la séparation entre la gestion administrative et la rédaction, expliquant que la journaliste n’avait aucun lien avec les transactions financières ou les affiliations idéologiques et politiques de l’entreprise concernée », explique le Syndicat.

Cette condamnation porte atteinte à la liberté du travail journalistique au sein de sociétés de production, estime le Syndicat des journalistes qui a exprimé sa solidarité inconditionnelle avec Chadha Hadj Mbarek et sa famille et qui a de nouveau réclamé la libération immédiate de la journaliste, tout en annonçant qu’il fera appel de cette lourde condamnation.

Y. N.