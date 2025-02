Inauguration du Lab Innova Agribusiness for Tunisia 2025

Dans le cadre du projet de formation managériale Lab Innova For Africa Luca Attanasio, l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, a inauguré la première édition du Lab Innova For Tunisie Agribusiness 2025, en présence du ministre tunisien de l’Agriculture, Ezzedine Ben Cheikh.

Promu par le Business Training Office de Ice Agenzia, la section commerciale de l’ambassade d’Italie, depuis 2019, Lab Innova For Africa a impliqué 500 entreprises en Afrique, dont 82 en Tunisie, avec un focus sur quatre éditions de Lab Innova For Tunisie Startup, également prévues en 2025, annonce l’Ice.

Cette année s’ouvre une nouvelle phase de collaboration entre l’Italie et la Tunisie, dans un secteur clé pour les deux pays, comme l’agriculture/agroalimentaire, qui complète donc l’écosystème des startups.

Collaborent au projet de l’édition tunisienne la Fédération italienne des fabricants de machines agricoles (Federunacoma), l’Agence italienne de coopération au développement (Aics), et une série d’institutions et d’organismes locaux tels que l’Institut national agronomique de Tunisie (Inat ), l’Agence de promotion des investissements agricoles (Apia), le Pôle technologique de compétitivité de Bizerte (Ctab), le Centre technique de l’agriculture biologique, l’Union nationale des opérateurs de la filière du bio (Unobio), et certaines entreprises actives dans le domaine des technologies agricoles ayant participé aux Labs Innova For Tunisie, notamment Robocare, Smart Soft pro, Verdanova.

La partie relative à la communication, au marketing et au numérique est confiée aux professeurs italiens et tunisiens d’Ice Agenzia.

Les entreprises sélectionnées, spécialisées dans la production d’huile d’olive, de raisin et de vin, d’AOC et de produits biologiques, participeront à un cours de formation qui comprend une phase en classe, une phase de formation en ligne et, à la fin du cours de formation, un voyage d’étude en Italie qui comprend une visite à un événement du secteur, des rencontres institutionnelles et professionnelles avec des homologues du secteur en Italie, pour accroître la croissance et les opportunités d’affaires.

Le secteur agroalimentaire représente environ 12% du PIB en Tunisie : il existe plus de 1000 entreprises de plus de 10 salariés, alors qu’il existe plus de 516 000 entreprises agricoles et celles-ci contribuent à 10% du PIB.

Amplifier les synergies avec les entreprises italiennes

L’initiative de l’Agence Ice Agency vise à fournir aux entreprises tunisiennes des outils et des compétences de pointe pour renforcer la compétitivité des chaînes d’approvisionnement agro-industrielles et agricoles tunisiennes, en amplifiant les synergies avec les entreprises italiennes.

M. Ben Cheikh a indiqué que ce programme vise à renforcer les techniques de production et les capacités de gestion des entreprises agroalimentaires en vue de faciliter la pénétration des marchés européens et de mettre en place des partenariats et des relations commerciales avec les entreprises italiennes du secteur.

«Le développement agricole, le soutien à l’entrepreneuriat et la formation qualifiée font partie des piliers de notre engagement dans le cadre du Plan Mattei pour l’Afrique», a déclaré, de son côté, l’ambassadeur d’Italie en Tunisie. «Le système italien en Tunisie est à l’avant-garde pour la réalisation de ces objectifs, travaillant aux côtés des autorités tunisiennes», a ajouté M. Prunas sur X.

I. B. (avec Ansamed).