Onu Femmes lance en Tunisie les résidences artistiques Dare to Care

Des jeunes talents se mobilisent notamment à travers le rap, le théâtre et les arts visuels pour déconstruire les stéréotypes de genre et repenser l’économie de la santé en Tunisie.

C’est l’esprit de l’initiative Artists-in-Residence , lancée par Onu Femmes Tunisie, dans le cadre du programme plus large, Dare to Care, qui vise à remettre en question les stéréotypes de genre et à promouvoir une répartition plus équitable du travail domestique et des responsabilités de garde.

C’est ce qu’a annoncé le bureau régional d’Onu Femmes pour les Etats arabes, précisant qu’en Tunisie, les résidences artistiques se dérouleront à Tunis, au Kef et à Gabès, et rassembleront des artistes de diverses disciplines (théâtre, musique et danse) pour créer des œuvres stimulantes et sensibilisant le public.

Le programme a été récemment lancé avec une session de formation destinée à des témoignages sélectionnés et à de jeunes artistes, leur fournissant les outils conceptuels et techniques nécessaires pour mener à bien leurs projets artistiques.

Organisées en collaboration avec le ministère tunisien de la Jeunesse et des Sports, les résidences Dare to Care se dérouleront dans les maisons de jeunes de Gabès, du Kef et de la Médina à Tunis.

L’initiative se concentre sur trois disciplines artistiques principales : le rap comme moyen puissant de déconstruire les stéréotypes de genre à travers des paroles percutantes, le théâtre, comme plate-forme pour explorer les dynamiques de pouvoir, les stéréotypes et les inégalités dans la division du travail domestique, et les arts visuels, pour transformer des idées complexes en œuvres d’art captivantes afin d’engager et d’éduquer les communautés.

Le programme sera animé par des artistes de renom, dont la directrice de théâtre Amina Dachraoui, le collectif hip-hop tunisien Debo, la scénographe, musicienne et interprète Marwen Blue (de son vrai nom Marwen Abouda) et la commissaire Farah Sayem.

Ces témoignages soutiendront les participants dans la création de chansons, de pièces de théâtre et d’œuvres d’art visuelles, qui seront exposées lors d’événements publics, lit-on dans un communiqué de presse d’Onu Femmes.

Grâce à cette initiative, Dare to Care vise à inspirer un dialogue significatif et à promouvoir le changement social en exploitant le pouvoir créatif de l’art.