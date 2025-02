Vers une nouvelle vision du tourisme durable en Tunisie

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat Sofien Tekaya a déclaré que son département travaille, en coordination avec toutes les parties prenantes, à l’élaboration d’une nouvelle vision du tourisme tunisien basée sur la durabilité, l’innovation et la responsabilité.

A travers une série de programmes et d’initiatives, cette stratégie vise à consolider la position de la Tunisie en tant que destination touristique de premier plan et à garantir que le secteur touristique contribue au développement économique et social des différentes régions du pays.

Présidant l’ouverture du Troisième Forum du District regroupant Siliana, Kasserine, Mahdia, Monastir, Kairouan et Sousse, organisé par le gouvernorat de Sousse, le 5 janvier 2025, sur le thème : «Vers la promotion d’un pôle touristique interrégional intégré et diversifié : tourisme durable et développement inclusif», le ministre a souligné l’importance du secteur du tourisme et de l’artisanat comme l’une des industries les plus importantes au monde et en Tunisie en termes de création de richesses et d’emplois et de contribution directe au développement économique et sociale.

Il joue également un rôle clé dans la promotion de l’image de la Tunisie dans le monde et dans le renforcement de sa compétitivité pour attirer les touristes et les investissements.

A cet égard, le ministère du Tourisme a veillé à ce que tous les efforts soient déployés pour promouvoir les richesses, les ressources naturelles, le patrimoine matériel et culturel du pays, en soutenant le tourisme alternatif, les communautés locales et en encourageant la création d’entreprises communautaires, en vue de faire de la Tunisie une destination touristique de premier plan au niveau régional et mondial.

Tekaya a demandé, à cet égard, de concentrer les efforts sur l’amélioration de la qualité des produits, la diversification de l’offre touristique et l’amélioration des infrastructures de base et logistiques, tout en donnant à l’hygiène, à la propreté et à l’embellissement de l’environnement la place qu’elles méritent.

L’objectif est également de s’assurer que les programmes de formation soient adaptés aux besoins des professionnels.

Le ministre a également appelé à développer une stratégie de communication et de promotion orientée vers les richesses du troisième arrondissement, en renforçant les investissements et en encourageant les entreprises communautaires et les start-up dans ce domaine.