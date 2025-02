Rached Khiari : Verdict de la Cour d’appel de Tunis

La chambre pénale de la Cour d’appel de Tunis a rendu son verdict, ce mercredi 12 février 2025, dans deux affaires visant Rached Khiari, ancien député de la coalition islamiste Al-Karama .

L’ancien député a été condamné, en appel, à une peine de huit mois de prison ferme dans le cadre de deux affaires de diffamation et atteinte à autrui via les réseaux sociaux contre un an ferme prononcé en première instance.

Notons que Rached Khiari est en détention dans le cadre d’une affaire similaire et dans laquelle il a écopé de six mois de prison en septembre dernier.

Y. N.