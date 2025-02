Tunisie : Abir Moussi en grève de la faim sauvage

Le Comité de défense a annoncé que la présidente du Parti destourien libre (PDL) Abir Moussi est entrée en grève de la faim, ce mercredi 12 février 2025.

L’annonce a été faite cet après-midi lors d’une conférence de presse organisée par la défense après avoir rendu visite ce jour à Abir Moussi, en affirmant qu’elle souffre depuis le week-end dernier de ce qui « s’apparente à une intoxication alimentaire ».

Les avocats ont par ailleurs dénoncé un manque de prise en charge médicale, en déplorant : « alors qu’Abir Moussi se remet à peine de son intoxication, elle a été convoquée ce matin par le bureau social et devra se présenter devant un conseil de discipline »

La même source a précisé que la présidente du PDL a pris cette décision afin de « dénoncer les abus et les violations dont elle est victime », tout en appelant les organisations nationales et internationales « à intervenir et à constater eux même ces abus afin de les dénoncer et faire en sorte que cette injustice cesse enfin ».

Y. N.