Joey Hood parle du partenariat entre le Wyoming et la Tunisie

Il y a un peu plus de 20 ans, l’armée tunisienne était associée à la Garde nationale du Wyoming dans le cadre du programme de partenariat d’État de la Garde nationale américaine avec le ministère tunisien de la Défense, a rapporté Wyoming Public Media mardi 11 février 2025.

«Cela offre à la Garde nationale du Wyoming des opportunités vitales pour utiliser ses compétences sur le terrain dans des situations réelles», a déclaré l’ambassadeur américain en Tunisie, Joey Hood, ajoutant que cela aide le pays «à apprendre à s’occuper de tout, depuis les catastrophes naturelles jusqu’à la réponse aux menaces terroristes, et cela a contribué à maintenir la Tunisie stable, plus sûre et plus prospère, ce qui est dans notre intérêt.»

Hood a déclaré que lorsque le partenariat militaire a débuté, les efforts d’éducation ont également suivi. Mais les récents partenariats entre l’Université du Wyoming et les universités tunisiennes espèrent renforcer les relations dans les années à venir et partager des informations dans des domaines tels que la gestion de l’eau.

«Les Tunisiens développent peut-être de nouvelles technologies et de nouvelles techniques dans des environnements très arides qui pourraient être utiles ici et vice versa», a-t-il déclaré. Hood a souligné le tourisme durable comme un autre partenariat. «La Tunisie accueille environ 10 millions de touristes chaque année. Malheureusement, la plupart d’entre eux vont simplement à la plage et ne dépensent pas beaucoup d’argent», a déclaré Hood. «Je pense que l’Université du Wyoming peut aider les petites et moyennes entreprises tunisiennes à trouver comment créer davantage de tourisme expérientiel et davantage de marchés de niche», a-t-il expliqué, en espérant voir les professeurs et les étudiants du Wyoming travailler avec leurs homologues tunisiens pour développer de nouvelles technologies susceptibles d’aider les deux parties.

I. B.