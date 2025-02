UA : La Tunisie engagée à soutenir les efforts africains communs (MAE)

M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, a poursuivi ses activités dans le cadre des réunions du Conseil exécutif de l’Union Africaine, où il a contribué aux discussions sur plusieurs sujets liés à l’activation des institutions à vocation économique et de développement, notamment la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine.

Il a insisté sur les points suivants :

L’engagement de la Tunisie à s’impliquer pleinement dans la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine et à œuvrer pour renforcer les structures de cette institution moderne, qu’elle considère comme un pilier fondamental pour la construction d’une nouvelle Afrique sur des bases solides, axées sur l’intégration économique, l’investissement, le commerce intra-africain et le développement durable.

L’importance de poursuivre les consultations entre les États membres pour garantir la mise en œuvre réussie de l’accord créant cette Zone, notamment par la mise en place de mécanismes de soutien tels que le Fonds d’adaptation, l’extension du commerce numérique et le renforcement des mécanismes de règlement des différends pour garantir un environnement d’investissement stable.

La nécessité de créer un mécanisme financier indépendant au niveau continental pour faire face aux défis économiques mondiaux et réduire la dépendance à l’égard des institutions financières internationales, afin de protéger le continent des répercussions des crises économiques mondiales.

L’engagement de la Tunisie à contribuer activement à la construction d’un système financier durable et indépendant pour le continent, afin d’atteindre les objectifs de l’Agenda 2063.

L’affirmation de l’engagement ferme de la Tunisie à soutenir les efforts africains communs pour atteindre un développement durable et la prospérité du continent, ainsi que la volonté de la Tunisie de partager ses expériences et de contribuer à la réussite des grands projets continentaux.

Par ailleurs, la rencontre entre le Ministre et son homologue libyen, M. Taher Al-Baour, a été l’occasion de poursuivre les discussions récentes menées lors de leur réunion en Tunisie, notamment sur le programme de coopération bilatérale économique, financière et technique, ainsi que sur les efforts visant à réaliser la réconciliation nationale. Ils ont également abordé le renforcement de la présence des deux pays dans l’espace africain et leur contribution à la recherche de solutions adaptées pour améliorer la situation sécuritaire et de développement de la région dans des domaines vitaux.

Lors de sa rencontre avec son homologue angolais, M. Téte António, Ministre des Affaires étrangères et des Relations internationales, les deux Ministres ont salué les relations historiques entre la Tunisie et l’Angola, marquées par la solidarité, et convenu qu’il est désormais nécessaire d’élever ces relations à un niveau de partenariat dans des domaines prometteurs tels que les technologies de l’information, l’industrie alimentaire et l’innovation. Ils ont convenu d’organiser la prochaine commission mixte tuniso-angolaise cette année à Luanda.

Le Ministre a également rencontré son homologue tanzanien, M. Mahmoud Thabit Kombo. Les deux Ministres ont souligné l’ancienneté des relations entre leurs deux pays, remontant à six décennies, depuis l’établissement des relations diplomatiques. Désireux de développer davantage leur coopération, ils ont convenu d’organiser la prochaine réunion de la commission mixte tuniso-tanzanienne, ainsi que de tenir un forum pour les hommes d’affaires des deux pays.

Ils ont également décidé d’élargir le cadre juridique régissant cette coopération pour couvrir tous les domaines liés à l’économie, au commerce, à la recherche scientifique, à la culture, à l’énergie, au tourisme, au sport, à la santé et aux affaires étudiantes.

Communiqué