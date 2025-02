La crise du logement en Tunisie est une réalité, selon le Pdg de la Snit

La Société nationale immobilière de Tunisie (Snit) évolue dans une situation difficile dans laquelle elle doit fournir des logements sociaux et maintenir son équilibre financier, ce qui nécessite la création de lignes de financement dédiées à cette catégorie de logements, a affirmé son Pdg, Fahmi Kammoun, lors d’un entretien avec l’agence Tap. (Vidéo)

Tout en soulignant l’importance du secteur du logement social, qui repose sur la collaboration d’un grand nombre d’acteurs pour maintenir les prix sous contrôle, Kammoun a indiqué que la hausse des prix de l’immobilier en Tunisie a provoqué une crise du logement et poussé les citoyens à recourir à la location.

Suite à la crise du Covid-19, le prix des matériaux de construction a fortement augmenté, tout comme les taux du marché monétaire (TMM) et autres charges d’intérêt sur les prêts demandés par les salariés, sans parler de la baisse du pouvoir d’achat. «Nous travaillons en coopération avec tous les acteurs concernés, ainsi qu’avec le ministère des Domaines de l’État et des Affaires foncières, pour réduire le prix du logement et ainsi permettre aux citoyens d’en acquérir», a-t-il expliqué.

Dans ce contexte, un projet de décret est actuellement en préparation pour permettre à la Snit d’acquérir des terrains à un taux symbolique en dinars, sachant que les coûts fonciers représentent 15 à 20% du coût total d’un logement.

Des logements au plus bas coût possible

En réponse à une question sur l’alignement de l’entreprise sur l’initiative du président Kais Saïed visant à activer le système de logements sociaux en mettant à disposition des terrains à un taux symbolique en dinar, Kammoun a déclaré que cette mesure aurait un impact significatif sur les prix des logements sociaux, soulignant la nécessaire conjugaison de toutes les parties prenantes pour réduire les coûts du logement et insistant pour que les banques proposent un financement différentiel et des taux d’intérêt plus bas.

Interrogé sur la réduction potentielle des prix des logements sociaux s’ils étaient construits sur des terrains acquis à un taux symbolique en dinars, Kammoun a expliqué que les coûts de développement et de construction sont des facteurs clés influençant les prix des logements. Et d’ajouter : «Nous nous efforçons de construire des logements sociaux au coût le plus bas possible afin de fournir des logements abordables», en précisant que la Snit développe actuellement des logements sociaux, dont les prix varient entre 115 000 et 200 000 dinars. ils sont situés dans les lotissements de Mornaguia, Ezzahrouni et Sidi Hassine et sont disponibles à travers des mécanismes tels que le Fonds de promotion du logement des salariés (Foprolos) et le programme Première Maison.

Par ailleurs, le Snit a construit des logements de classe économique, dont le prix est plus élevé que les logements sociaux, comme une résidence aux Jardins d’El Menzah 1.

L’entreprise construit des logements économiques pour générer les ressources nécessaires au maintien de son équilibre et de sa durabilité, a encore indiqué Kammoun, précisant que cette opération n’a pas de but lucratif mais vise plutôt à remplir les obligations du Snit envers les fournisseurs et la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

Avec Tap.