Casque bleu tunisien tué dans une attaque : Déclaration de la Cheffe de la MINUSCA

Dans un communiqué publié mercredi 12 février 2025, la Cheffe de la MINUSCA Valentine Rugwabiza a présenté ses condoléance à la Tunisie et à la famille du Casque bleu tunisien déployé au sein de la mission de paix et qui a été tué mardi soir par des éléments armés non identifiés.

La Cheffe de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, a condamné fermement « l’attaque survenue hier contre une patrouille de longue portée de la Force de la MINUSCA, du contingent tunisien, près du village de Zobassinda, situé à 50 km au nord-est de Ndélé, sur l’axe Ndélé-Akursoubak, dans la préfecture de Bamingui-Bangoran », a déclaré la mission dans un communiqué de presse.

Mme Rugwabiza, qui est également la Représentante spéciale du Secrétaire général en RCA, a exprimé ses sincères condoléances à la famille du soldat tué, ainsi qu’au peuple et au gouvernement de la République tunisienne.

Identifier les auteurs

Elle rappelle que « les attaques contre les Casques bleus des Nations Unies peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international ».

Elle appelle les autorités centrafricaines « à ne ménager aucun effort pour identifier les auteurs de ces actes afin qu’ils puissent être rapidement traduits devant la justice ».

La Représentante spéciale réaffirme que « les attaques lâches contre les Casques bleus de la Mission n’entameront en rien la détermination de la MINUSCA à œuvrer à la mise en œuvre de son mandat au service de la paix et de la stabilité en République centrafricaine ».

Communiqué