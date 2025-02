Le coin du poète : ‘‘Je sais que je ne sais jamais’’

L’auteur dédie ce poème aux lecteurs et lectrices de sa génération qui ont vibré comme lui à l’écoute de cette magnifique chanson de Jean Gabin qui commence par : «Quand j’étais gosse, haut comme trois pommes,/ Je parlais bien fort pour être un homme…», et qui se termine par : «Maintenant je sais, je sais qu’on ne sait jamais !/ La vie, l’amour, l’argent, les amis et les roses…/ On ne sait jamais la beauté et le sens des choses ! / Ça au moins je le sais».

Je sais que l’aube éclaire le jour,

Mais j’ignore où s’en va la nuit.

Je crois comprendre l’amour,

Mais il m’échappe, il me fuit.

Je sais que le temps nous efface,

Que tout passe et tout renaît,

Mais quand je regarde l’espace,

Je sais que je ne sais jamais.

Je sais le poids des années,

Le corps qui ploie sous le vent,

Mais jamais je n’ai deviné

Le secret du temps mouvant.

Je sais le vent qui fait danser

Les feuilles mortes sous mes pas,

Mais où s’en va leur dernier baiser ?

Je ne le saurai pas.

Je sais que tout est passager,

Que la vie danse et se défait,

Mais plus j’avance, plus je sais

Que je ne sais jamais.

Sadok Zerelli