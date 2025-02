Medusa va fournir à Tunisie Télécom une liaison sous-marine en fibre optique

Tunisie Télécom, l’opérateur public tunisien de télécommunications, a signé un accord de partenariat stratégique à long terme avec la société européenne d’infrastructures sous-marines Medusa Submarine Cable System pour la fourniture et l’exploitation d’une liaison en fibre optique entre Bizerte et Marseille utilisant le câble sous-marin Medusa.

C’est ce qu’a annoncé le ministère des Technologies de la Communication de Tunis, précisant que cet accord, d’une durée de 25 ans, vise à connecter l’infrastructure de fibre optique de Tunisie Télécom au système Medusa Méditerranée, qui s’étend sur plus de 8 700 km reliant la mer Méditerranée, l’Atlantique et la mer Rouge.

D’une capacité de 20 Tbps, la liaison fibre optique devrait être achevée début 2026 : cet investissement important garantira la qualité et la sécurité de la connectivité internationale de Tunisie Télécom et donc celle de la Tunisie, a déclaré son Pdg Lassaad Ben Dhiab.

«L’accord de partenariat renforcera la capacité de connectivité internationale du pays et assurera des liaisons internationales, garantissant ainsi sa connexion avec tous les continents», a-t-il précisé. Et d’ajouter : «Ce câble sous-marin est l’un des meilleurs projets de la Méditerranée, en termes de qualité des technologies utilisées, de coûts et d’efficacité, car il renforcera les infrastructures du pays, qui devraient atteindre 1 200 km de câbles sous-marins à fibres optiques».

Ce projet coïncide avec le lancement des services 5G à la mi-février 2025. Tunisie Télécom est prête et engagée à fournir ce service dans toutes les régions, a conclu le responsable.

Tunisie Télécom est déjà connectée via deux autres câbles sous-marins : Hannibal, qui relie le Cap Bon à la Sicile en Italie, et Smw4, qui relie la Tunisie aux autres continents.

Le ministre des Technologies de la Communication, Sofiène Hemissi, a souligné l’importance de cet accord qui permettra de renforcer les infrastructures de télécommunications de Tunisie Télécom et ses connexions internationales. L’objectif est également de consolider la position du pays au niveau régional et mondial, en termes de capacité de connexion et de renforcer sa domination dans les nouvelles technologies à haut débit, a conclu le ministre.