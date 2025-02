Russie – Ukraine : une guerre stupide, insensée et couteuse en vies humaines

L’Arabie saoudite va accueillir ce mardi 18 février 2025 des pourparlers entre hauts responsables russes et américains. Le Kremlin a annoncé qu’il y serait question de la guerre en Ukraine et de l’organisation d’une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Des déclarations confirmées par Washington. Le président américain semble avoir tiré la bonne conclusion du conflit armé qui se déroule depuis 2022 aux frontières orientales de l’Occident : c’est la Russie qui a remporté la guerre contre l’Ukraine et… ses alliés européens.

Habib Glenza *

Beaucoup pensent que le conflit russo-ukrainien est le résultat de l’agression du méchant Poutine contre l’Ukraine. Aveuglés par une russophobie caractérisée, les pays occidentaux, notamment ceux qui faisaient partie du pacte de Varsovie, ont tout fait pour faire durer ce conflit qui n’aurait jamais dû avoir lieu, dans l’espoir de permettre à l’Ukraine de gagner la guerre face à la Russe, ce qui permettrait par la suite le démembrement de ce pays de 17 millions de km2 en trois grandes parties. La partie située en Europe devrait faire partie de l’Union européenne (UE), comme il a été rapporté par Zbigniew Brzezinski, conseiller à la sécurité nationale du président américain Jimmy Carter, dans son fameux livre ‘‘Legrand échiquier’’, sorti en 1997 après l’effondrement de l’URSS en 1991.

En 2022, Angela Merkel et François Hollande ont avoué que les accord de Minsk I et II n’étaient qu’une duperie de l’Occident qui avait pour but d’amener la Russie sur le terrain diplomatique, laissant à l’armée de Kiev le temps de se renforcer et de mieux se préparer à la guerre contre la Russie, l’objectif étant la défense des intérêts géostratégiques, géopolitiques et économiques de l’Occident ! Des aveux qui contredisent les déclarations pacifistes faites en 2014.

Au printemps 2022, le Premier ministre britannique Boris Johnson et des responsables américains ont fait échouer un traité de paix que la Fédération de Russie et l’Ukraine étaient sur le point de conclure à Istanbul.

Pourquoi les Occidentaux, les Etats-Unis en tête, n’ont-ils jamais cherché à stopper cette guerre stupide, insensée et couteuse en vies humaines?

Les enjeux économiques du conflit

Récemment, le président Trump a dit tout haut ce que son prédécesseur Joe Biden disait tout bas : le véritable but de cette guerre est de mettre la main sur les richesses de l’Ukraine, notamment les terres agricoles et les terres rares riches en minerais. Trump proposait, récemment, à Volodymyr Zelensky: «Vos terres en échange des 500 milliards d’aide américaine!»

Avant le début du conflitrusso-ukrainien,en 2022, l’Ukraine était le 4e exportateur mondial de blé, derrière la Russie, les Etats-Unis et le Canada; elle assurait 12% des exportations mondiales de blé. Quant à la valeur des minéraux rares (titane, lithium, graphite et autres), elle est estimée à plus de 13 trillions de dollars.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la vente des terres agricoles en Ukraine, en 2021, trois grandes corporations transnationales américaines ont acquis pratiquement un tiers des terres cultivables ukrainiennes, a révélé la Australian national review Les Etats-Unis possèdent désormais 17 sur les 62 millions d’hectares de terres cultivables de l’Ukraine, soit environ 28% du total. Les propriétaires de ces terres sont Cargill, DupontetMontesano,toujours selon Australian national review. Derrière ces trois géants, se placent en particulier Vanguard, BlackStone et BlackRocdont les capitaux se chiffrent respectivement à 10, 6 et 0,9 trillions de dollars.

Mettre la main sur les minerais rares de l’Ukraine permettrait à l’Occident d’être moins dépendant de la Chine, premier producteur de minerais rares au monde, et empêcherait ce pays d’avoir accès à certains métaux «cruciaux» pour la production de différents produits industriels, notamment les batteries en lithium pour les voitures automobiles électriques

En réponse à la demande du président Trump, Zelensky s’est dit prêt à recevoir des investissements d’entreprises américaines.

La Russie a gagné la guerre

L’analyse de Zbigniew Brzezinski s’est avérée juste mais irréalisable dans la mesure où c’est la Fédération de Russie qui a gagné la guerre contre l’Ukraine et l’Occident. C’est ce qu’a d’ailleurs conclu le président Trump.

Les grands perdants sont, en premier lieu, l’UE dont l’économie s’effondre en raison du boycott du gaz russe bon marché qui rendait compétitif les produits industriels de l’UE, en particulier les produits industriels allemands, et ensuite Zelensky, véritable marionnette dont la fin, on l’imagine, est imminente.