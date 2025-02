Abir Moussi transférée à la prison de Nabeul | Aswat Nissa pleinement solidaire

L’Association féministe Aswat Nissa a exprimé sa pleine solidarité avec la présidente du Parti destourien libre (PDL) Abir Moussa.

Dans un communiqué publié ce lundi 17 février 2025, Aswat Nissa a rappelé qu’Abir Moussi observe une grève de la faim sauvage depuis mercredi dernier « afin de dénoncer les mauvais traitements qu’elle subit à la prison pour femmes de La Manouba, selon son comité de défense ».

L’Association a également condamné le transfert d’Abir Moussi à la prison de Nabeul vendredi dernier, et ce, sans en avoir informé sa famille qui habite à Tunis, ni encore son comité de défense.

Aswat Nissa considère ce transfert « comme une violation supplémentaire » des droits de la présidente du PDL, et a a réitéré son « rejet de toutes formes d’atteinte à la dignité humaine et aux droits fondamentaux des détenues », tout exigeant la garantie d’un « procès équitable et en appelant à mettre fin pratiques dégradantes dans les prisons ».

« Nous appelons les forces des droits de l’homme, politiques et civiles à suivre la situation des prisonnières d’opinion et des militantes de la société civile et à œuvrer pour leur protection contre toute menace à leur vie et à leur sécurité », lit-on encore dans le communiqué d’Aswat Nissa.

Rappelons que le comité de défense a affirmé, ce lundi, qu’Abir Moussi a été transférée vendredi soir à la prison de Nabeul et que son état de santé s’est détérioré, ce qui a nécessité son transport à l’hôpital hier.

Y. N.