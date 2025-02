Tunisie : Remise des lettres de créances du nouvel ambassadeur de la Palestine (MAE)

Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères a reçu, lundi 17 février 2025, Rami al-Qadoumi, qui lui a remis une copie figurée de ses Lettres de Créance en tant que nouvel Ambassadeur de l’Etat de Palestine en Tunisie.

L’entretien a été une occasion pour le Ministre de réitérer la position de la Tunisie qui rejette les tentatives de liquidation de la cause palestinienne et son soutien indéfectible au peuple palestinien dans sa lutte pour le rétablissement de ses droits historiques et l’établissement de son Etat indépendant sur l’ensemble de ses terres, avec Al-Qods Al- Sharif comme capitale.

De son côté, l’Ambassadeur palestinien a exprimé son enchantement de travailler dans notre pays, soulignant l’appréciation de la direction et du peuple palestinien pour les positions du Son Excellence Monsieur le Président de la République en faveur de la cause palestinienne et saluant le soutien ferme de la Tunisie au peuple palestinien pour la libération de ses terres occupées.

La rencontre a également été une occasion pour souligner l’intérêt commun à développer les relations tuniso-palestiniennes de fraternité et de coopération dans les différents domaines économiques, académiques et culturels.

Communiqué