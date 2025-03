La BAD investit 11 milliards de dollars en 60 ans en Tunisie

La Banque africaine de développement (BAD) a célébré, le 27 février 2025 à Tunis, son 60e anniversaire lors d’un évènement officiel qui a mis en lumière les investissements réalisés depuis 1967 en Tunisie pour appuyer son développement socio-économique.

Placée sur le thème «60 ans à faire la différence», la célébration a rassemblé près de 200 invités, dont le ministre tunisien de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, des membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique, divers partenaires techniques et financiers ainsi que des bénéficiaires de projets financés par la BAD.

«Nous avons investi en Tunisie près de 11 milliards de dollars américains (près de 35 milliards de dinars tunisiens) à travers 193 projets pour accompagner le développement inclusif et durable de la Tunisie», a déclaré Mohamed El Azizi, directeur général de l’institution pour l’Afrique du Nord. Ces investissements couvrent des secteurs stratégiques comme le transport, l’eau et l’assainissement, l’agriculture, l’énergie, l’éducation, le développement du secteur privé, entre autres.

Parmi ces investissements figure notamment la modernisation de plus de 70% du réseau routier avec 4 000 km de routes réhabilitées, l’accès à l’eau potable pour près d’un million de personnes en milieu rural, le renforcement de la sécurité alimentaire par le soutien à la structuration des chaînes de valeur d’huile d’olive et de céréales, la création de 75 000 emplois directs grâce à des programmes tels que CAP Emploi et le financement du premier grand concession partenariat public-privé en Tunisie pour la production d’énergie solaire photovoltaïque de 100 MW à Kairouan

M. El Aziz a aussi saisi l’occasion pour rendre hommage à l’un des pères fondateurs, premier vice-président et illustre fils de la Tunisie pour sa contribution au rayonnement de la Banque.

«Les interventions de la Banque africaine de développement se sont toujours inscrites en droite ligne des référentiels de développement de la Tunisie», a déclaré le ministre Abdelhafidh, qualifiant l’institution de «partenaire de premier plan pour le développement de la Tunisie pour toujours».

À l’issue de la cérémonie, qui s’est déroulée dans une ambiance conviviale animée par des troupes artistiques et musicales, M. El Azizi a remis le trophée «Faire la différence» à M. Abdelhafidh, soulignant son rôle déterminant dans la consolidation du partenariat entre la Banque et la Tunisie.

La BAD «continuera à mobiliser davantage de ressources pour les secteurs public et privé, à innover et à adapter ses approches pour répondre aux priorités du pays», a jouté M. El Azizi.

Dans le cadre des festivités, une cérémonie symbolique de plantation de 60 arbres par 60 membres du personnel de la Banque a eu lieu, le 28 février, au Parc urbain Ennahli à Tunis. L’évènement était organisé en collaboration avec les Scouts tunisiens de la ville d’Ariana, en présence du représentant du gouverneur de l’Ariana, et du directeur général de l’Agence nationale de la protection de l’environnement (ANPE), des membres du personnel de la Banque en Tunisie et des représentants des médias.

Cette cérémonie visait à témoigner de la prise en compte par la Banque des considérations environnementales dans les qu’elle finance pour contribuer à un avenir plus résilient et prospère dans ses pays membres régionaux, en particulier en Tunisie.

Malinne Blomberg, responsable pays de la Banque en Tunisie et ancienne scout, a salué, à cette occasion, l’engagement et le dynamisme de la jeunesse tunisienne, représentée par les Scouts d’Ariana, qu’elle a remerciés pour leur mobilisation exemplaire.

La cérémonie de plantation d’arbres s’est terminée par l’inauguration dans le parc de la pancarte «Jardin de l’éternelle Afrique» pour marquer l’engagement de la Banque en faveur de l’environnement et du climat.

Communiqué.