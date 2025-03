Moody’s améliore la note de la Tunisie de «Caa2» à «Caa1»

Moody’s a relevé la note d’émetteur à long terme de la Tunisie de «Caa2» à «Caa1» avec perspective stable. Cette légère amélioration de notre note souveraine est bonne à prendre mais un long chemin reste encore à faire pour espérer voir les investisseurs étrangers revenir en force vers notre pays.

L’agence de notation américaine a, également, annoncé, vendredi 28 février 2025, avoir relevé la notation de la dette senior non garantie de la Banque centrale de Tunisie (BCT) de «Caa2» à «Caa1», et maintenu la perspective stable.

Cette révision de la note de la Tunisie reflète l’amélioration du profil d’amortissement de la dette extérieure du secteur privé tunisien ainsi que la capacité de la BCT à maintenir ses réserves de change stables, au cours des deux dernières années, soutenues par des déficits de compte courant historiquement faibles, indique Moody’s.

Par conséquent, les besoins de financement extérieur de la Tunisie sont désormais plus faibles et mieux couverts par les réserves de change, précise encore l’agence. Et d’ajouter que la réduction progressive des déficits budgétaires contribue à atténuer le risque de remboursement malgré la persistance de certaines contraintes de financement.

Moody’s a indiqué que les perspectives stables reflètent les attentes des besoins de financement extérieur qui resteront contenus, même si la marge budgétaire pour répondre aux chocs restera limitée par les niveaux élevés de la dette et l’accès au financement du gouvernement dépendant de la BCT.

Selon Moody’s, des évolutions positives pourraient résulter de l’amélioration de la disponibilité des financements extérieurs et si l’assainissement budgétaire s’avérait plus rapide que prévu.

En revanche, l’environnement socio-économique continuera de présenter des risques négatifs pour la dynamique des réformes et les efforts d’ajustement budgétaire, avertit cependant l’agence.

Moody’s semble dire que le refus des autorités tunisiennes de mettre en route les réformes requises, notamment en ce qui concerne la réduction des subventions publiques et de la masse salariale du secteur public et l’assainissement des entreprises publiques en difficulté va maintenir de fortes pressions sur les finances de l’Etat.

I. B.