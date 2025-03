Né en 1926 à Jacmel, en Haïti, René Depestre est poète, romancier et essayiste. L’une des grandes voix des Caraïbes et de l’espace francophone.

Après des études en Sorbonne, il s’engage dans la Révolution cubaine, en 1959. Dont il devient l’un des grands défenseurs. Il s’en sépare en 1978, après un différend avec Fidel Castro, et vient s’installer en France, en 1980, où il vit.

Il publie son premier recueil Etincelles, en 1945. S’ensuit une œuvre importante en poésie et en prose, où se mêlent, essais sur la négritude, onirisme et engagement politique, imaginaire créole et caraïbien, désir d’insularité, des élans surréalistes, sensualité, rêves et réalités du monde.

Tahar Bekri

De gauche à droite : Ahmadou Kourouma, Tahar Bekri, Catherine Pont–Humbert, René Depestre et Ridha Kefi, à Paris en 1989.

A Paris, cette année-là, je dormais dans un dortoir avec un seul lit : c’était une corde tendue dans la pièce, une grosse veine au corps de la solitude moderne.

Chaque nuit on y appuyait nos mauvais rêves d’hommes errants.

Au matin, pour nous réveiller, une main tendre détachait sans pitié la corde.

C’était une corde avec un C majuscule comme celle qui traverse ma vie et où chaque soir je suspends les dieux nomades de mon destin.

