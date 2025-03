Kazan Forum 2025 | Impulser la coopération Russie-Monde islamique    

La Russie organise le XVIe Forum économique international «Russie – Monde islamique», qui se tiendra du 13 au 18 mai 2025 à Kazan. Kazan Forum cherche à donner une nouvelle impulsion aux relations entre la Russie et les pays de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), dont la Tunisie.

Imed Bahri

Les pays islamiques ont sensiblement accru de 30% leurs échanges commerciaux avec la Russie au cours de l’année précédente et tout indique que ce rapprochement entre les deux parties va se poursuivre et c’est l’un des objectifs annoncés de Kazan Forum qui va se tenir à un moment om beaucoup de pays musulmans, alliés historiques des Etats-Unis, commencent à se poser des questions sur l’utilité et la rentabilité d’une telle alliance qui a toujours été à sens unique, ne bénéficiant au final qu’aux Etats-Unis et à sin unique véritable allié dans la région : Israël.

La Tunisie et la Russie ont renforcé leurs échanges au cours des dernières années, et tout indique que ces relations vont continuer de se développer au cours des années à venir, même si la balance commerciale entre les deux pays reste largement avantageuse pour Moscou.

Le chiffre d’affaires commercial entre la Tunisie et la Russie s’est élevé à environ 2 milliards de dollars en 2024 et la Russie est devenue le quatrième partenaire commercial de la Tunisie, les dattes et l’huile d’olive étant les produits tunisiens les plus achetés par les Russes, alors que les Tunisiens ont besoin des céréales et des produits pétroliers russes.

Un marché à fort potentiel

Dans le domaine touristique, les flux des visiteurs russes en Tunisie ont baissé ces dernières années en raison, notamment, de la guerre russo-ukrainienne, mais des solutions pourront être trouvé pour relancer ce marché à fort potentiel et insuffisamment exploité par nos opérateurs économiques, plutôt tournés vers une Europe aujourd’hui en crise.

De nouvelles opportunités d’échange pourraient s’ouvrir pour les deux pays avec le passage éventuel aux monnaies nationales dans les règlements mutuels. Cette question a été discutée en fin d’année dernière et la formule convient aux deux partenaires qui font face à des contraintes en termes de devises étrangères.

À la fin de l’année 2024,la 8e réunion de la Commission intergouvernementale russo-tunisienne sur la coopération commerciale, économique, scientifique et technique s’est tenue à Moscou.

En novembre 2024, l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) et l’Union des industriels et entrepreneurs de Russie (RSPP) ont signé un mémorandum d’entente prévoyant la mise en place d’un organe permanent visant à développer la coopération entre les entreprises des deux pays.

Kazan Forum 2025 devrait permettre aux deux pays d’envisager de nouvelles postes de coopération mutuellement bénéfiques et de jeter des passerelles pour des échanges plus accrus dans divers domaines

Le précédent Kazan Forum 2024 avait rassemblé plus de 20 000 participants, dont 11 978au programme d’affaires provenant de 87 pays, dont 57 États de l’OCI. Plus de 40 missions diplomatiques d’Europe, d’Asie et d’Afrique étaient représentées. Environ 180 événements ont été organisés dans le cadre du forum, débouchant sur la conclusion de 120 accords.

Le programme du Kazan Forum 2025 prévoit plus de 100 sessions et événements portant sur les thèmes suivants : coopération internationale, affaires, finance islamique, industrie halal, transport et logistique, science et technologie, technologies de l’information, industrie, construction, médecine, éducation, tourisme, culture, secteur des médias, etc.

L’un des temps forts du forum sera le premier Congrès des ministres de la Culture de l’OCI en Russie. L’événement aura lieu dans la ville de Kazan, désignée capitale culturelle du monde islamique pour 2026 lors d’une réunion à Djeddah en février 2025 des ministres de la Culture des pays de l’OCI.

La conférence internationale annuelle de l’Organisation de comptabilité et d’audit pour les institutions financières islamiques (AAOIFI) intitulée «Finance et investissement islamiques : promouvoir le développement durable et le partenariat mondial», qui se tiendra également pour la première fois en Russie, sera également un événement important dans le programme du Kazan Forum 2025.

Egalement au programme: une réunion des ministres des transports des pays participants et l’accord sur le corridor de transport international Nord-Sud, ainsi qu’une conférence sur le développement du potentiel logistique des transports des pays participants, la deuxième exposition immobilière International Property Market 2025, un forum international des chambres de commerce et d’industrie, la foire Russia Halal Expo, le festival de la mode islamique Modest Fashion Day, un tournoi international de jeunes chefs cuisiniers des pays islamiques, ainsi que des événements spéciaux et des sessions pour les médias.

«Le programme du Forum se concentre invariablement sur les affaires, les investissements, le commerce et les liens économiques entre les régions de la Fédération de Russie et les pays du monde islamique. Le Forum s’est imposé comme une plateforme efficace pour la signature d’accords, l’établissement de contacts réels qui contribuent à la mise en œuvre de projets communs, l’ouverture de nouvelles installations de production et l’échange scientifique et technique dans divers domaines. Cette coopération est mutuellement bénéfique et correspond pleinement à la devise du Forum ‘‘Confiance et coopération’’», a déclaré Talia Minullina, secrétaire du comité d’organisation du Kazan Forum.