Ramadanesque | Exposition d’artisanat tunisien à Paris

Du 28 février au 2 mars 2025, Paris accueille l’exposition de l’artisanat tunisien Tanit, un rendez-vous incontournable dédié à la richesse et à l’authenticité des créations artisanales tunisiennes.

Organisée aux Salons Hoche (9 Avenue Hoche, 75008 Paris), cette édition de Tanit Paris placée sous le thème «Ramadanesque» met en avant un large éventail de produits traditionnels, culinaires et décoratifs tunisiens.

L’exposition rassemble des artisans et des créateurs venus spécialement de Tunisie pour faire découvrir au public parisien des pièces uniques et authentiques. Textiles traditionnels, poteries de Sejnane, bijoux en filigrane, objets de décoration et spécialités culinaires tunisiennes sont au rendez-vous.

Le public pourra notamment déguster des makrouds, baklavas, samsas et autres douceurs emblématiques du Ramadan, tout en explorant des stands mettant en avant des techniques artisanales transmises de génération en génération.

Plus qu’un simple marché, Tanit Paris se veut une célébration de l’artisanat et des traditions tunisiennes. Des démonstrations de savoir-faire, des rencontres avec les artisans et des animations rythment ces trois jours, offrant aux visiteurs une immersion complète dans l’univers artisanal et culturel de la Tunisie.

Organisée par Tanit Events, sous la direction de Salma Jardak, cette exposition promet une expérience unique aux amateurs d’artisanat, de gastronomie et de culture.

Le salon est ouvert au public de 10h à 19h.