Tunisie | WeFix révolutionne la gestion des déchets électroniques

WeFix, la startup de Sabri Cheriha, se démarque en proposant un «service tout-en-un» assurant la collecte, la réparation et le recyclage pour réduire les déchets électroniques en Tunisie. Une success story distinguée par plusieurs prix…

L’ingénieur devenu entrepreneur social Sabri Cheriha se penche sur une machine à laver dans un petit dépôt d’une banlieue de Tunis, siège modeste d’une startup qu’il a lancée pour s’attaquer au problème croissant des déchets électroniques dans le pays.

Environ huit millions d’appareils électroménagers et neuf millions de téléphones portables sont actuellement utilisés en Tunisie. Pourtant, une fois que ces appareils tombent en panne ou sont remplacés, «il n’existe aucun service pour s’en débarrasser correctement», constate Sabri.

WeFix, la startup qui lui a valu la deuxième place du prix régional de l’entrepreneur social l’année dernière, se démarque en proposant un «service tout-en-un», assurant la collecte, la réparation et le recyclage pour réduire les déchets électroniques.

L’objectif est d’avoir «un impact environnemental et social, mais aussi un gain économique», explique Sabri, ajoutant que les produits reconditionnés peuvent être jusqu’à 60% moins chers dans un pays où le salaire mensuel moyen tourne autour de 1 000 dinars (310 dollars).

La startup a «évité» 20 tonnes de déchets en 2023 et 80 tonnes l’année dernière, selon son fondateur, qui prévoit d’en traiter 120 tonnes supplémentaires cette année. «Quand on parle de ‘gaspillage évité’, on pense aussi aux ressources nécessaires à la fabrication d’une seule machine à laver : 50 ou 60 kilos de produit fini nécessitent plus d’une tonne de matières premières» , explique-t-il.

Un double impact environnemental

Alors que la Tunisie s’est engagée à lutter contre les déchets en général, les déchets électroniques présentent un défi particulier, et il manque des moyens institutionnels pour y faire face.

La Tunisie produit environ 140 000 tonnes de déchets électroniques par an, a déclaré Walid Merdassi, expert en gestion des déchets. La plus grosse partie de ce volume – environ 80 000 tonnes par an – est générée par les ménages, qui ne disposent d’aucun système de recyclage officiel vers lequel se tourner, a-t-il ajouté.

Walid a déclaré que le gouvernement devrait exiger des fabricants et des détaillants qu’ils reprennent les machines usagées et encourager les 13 entreprises locales spécialisées dans le recyclage à extraire et exporter des matières premières précieuses comme l’or, le cuivre et le platine des appareils qu’elles transforment.

Entre-temps, WeFix progresse à son rythme, réduisant les déchets électroniques tunisiens en favorisant la vente d’appareils reconditionnés au lieu d’en acheter du neuf, a déclaré Sabri, qui espère, à terme, étendre WeFix au Maroc, malgré les défis liés à une expansion à l’ échelle nationale. «Trouver des travailleurs qualifiés dans le secteur électronique devient de plus en plus difficile», car beaucoup émigrent vers l’Europe où la demande d’appareils remis à neuf est forte, a-t-il expliqué.

142 000 tonnes de déchets dangereux déversés dans la nature

La Tunisie a déjà été confrontée à des difficultés de gestion de décharges devenues obsolètes et nuisant à la santé des personnes et à l’environnement. La crise des déchets dans le gouvernorat de Sfax a vu environ 30 000 tonnes de déchets s’entasser dans les rues suite à la fermeture de la décharge d’Agareb, à l’image de la crise des décharges officielles à travers le pays.

Les statistiques officielles montrent que la Tunisie produit chaque année plus de 2,6 millions de tonnes de déchets ménagers, qui sont déversés dans 11 décharges officielles gérées par trois entreprises privées. Il n’existe pas de chiffres officiels disponibles sur le nombre de décharges non officielles dans les différentes régions du pays à proximité des zones résidentielles, dans les profondeurs des banlieues et dans les campagnes.

Le volume annuel de déchets toxiques en Tunisie dépasserait auparavant 6,5 millions de tonnes et sont éliminés de diverses manières face à l’incapacité de l’État à les traiter. Les statistiques de la Cour des comptes estiment que 142 000 tonnes de déchets dangereux sont déversées chaque année dans des sites non officiels, sans égard aux dommages environnementaux ni au coût de leur élimination, estimé à 670 millions de dinars tunisiens par an.

