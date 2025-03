Appui de 125 M$ de la BM au système de santé tunisien

Nouveau financement de 125 millions de dollars de la Banque mondiale (BM) pour renforcer les services tunisiens de santé, grâce au soutien du Fonds mondial de lutte contre la pandémie.

Ce projet a été au centre d’une réunion tenue le 5 mars 2025 entre le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, et une délégation de la Banque mondiale, conduite par Alexandre Arrobbio, représentant de la Banque en Tunisie et Michele Gragnolati, chef de la BM pour la stratégie, les opérations et l’engagement mondial dans les pratiques mondiales de santé, de nutrition et de population.

Selon un communiqué du ministère de la Santé, le projet vise à renforcer les capacités de réponse sanitaire en appuyant le Centre d’opérations stratégiques et les équipes médicales d’urgence (Smur). Il vise également à améliorer la surveillance épidémiologique grâce à un système numérique avancé de collecte et d’analyse des données, tout en améliorant la gouvernance de la santé en modernisant la gestion des ressources humaines et les systèmes de données de santé.

En outre, le projet se concentrera sur la modernisation des centres de soins de santé primaires, l’équipement des installations des zones prioritaires en énergie solaire et l’amélioration des diagnostics de laboratoire grâce à la création de laboratoires de référence spécialisés. Il restructurera également les services de soins primaires, élargira les programmes de prévention et de diagnostic précoce et renforcera les unités mobiles d’urgence en fournissant des ambulances équipées.

L’initiative promouvra davantage la numérisation pour améliorer l’efficacité du suivi médical et établira un système d’information hospitalier complet.

Au cours de la réunion, le ministre Ferjani a souligné l’engagement du ministère à accélérer la mise en œuvre du projet afin d’assurer de meilleurs services de santé. Il a également salué le soutien de la BM dans cet effort.

De son côté, le représentant de la BM a exprimé son appréciation pour les efforts de la Tunisie dans la mise en œuvre rapide et efficace des projets de coopération en matière de santé.