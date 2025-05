Quatre artistes tunisiens exposent à l’espace WeGil à Rome

«Avec cette exposition, nous souhaitons offrir au public italien un regard profond et authentique sur la Tunisie d’aujourd’hui. Ce n’est pas seulement un simple événement pour se connecter au monde de l’art, mais c’est un dialogue, un pont culturel entre deux rives, un témoignage du lien historique et profond qui unit la Tunisie à l’Italie.»

C’est ainsi que l’ambassadeur de la Tunisie en Italie, Mourad Bourehla, décrit l’exposition «La Tunisie entre contemporanéité et tradition. Quatre artistes pour un voyage dans le rêve de la Méditerranée», qui se tient du 12 mai au 1er juin 2025 à l’espace WeGil à Rome. Et d’ajouter : «La culture est l’un des outils les plus puissants pour rassembler les peuples, favoriser la compréhension mutuelle et construire des ponts entre les sociétés».

L’exposition présente 22 œuvres d’art, de la peinture à la sculpture, en passant par l’acrylique sur margoum récupéré (tapis traditionnel tunisien) et un tapis revisité dans une touche contemporaine, créés par quatre artistes de renommée internationale : Mourad Zoghlami, Kaouther Kassou Jellazi, Ilhem Sbaii Chaabane et Aziza Guermazy.

«Cette exposition s’inscrit dans la volonté de valoriser et de faire rayonner la culture tunisienne : ancienne, riche de traditions et de mémoires vivantes, mais aussi ouverte au dialogue avec le reste du monde à travers les œuvres de quatre artistes talentueux, d’horizons différents, représentatifs de la vitalité, de l’originalité et de la pluralité de la scène artistique tunisienne contemporaine», a déclaré l’ambassadeur Bourehla lors de l’inauguration, cité par l’agence Ansa.

Le paysage artistique tunisien a changé depuis la révolution sociale de 2010-2011 qui a déclenché le «Printemps arabe». De nombreux artistes ont depuis lors enfin trouvé l’opportunité de s’exprimer librement et ont bénéficié d’une reconnaissance nationale et internationale croissante, affirment les organisateurs. Tunis est aujourd’hui un lieu vital pour l’art contemporain avec l’influence de l’art européen, pendant les années coloniales, qui était fondamentale, mais l’esprit d’indépendance a encouragé et caractérisé au fil des années une expression artistique locale, qui s’est éloignée de l’académisme et de l’orientalisme d’origine européenne, à la recherche de sa propre voix originale.

«J’espère que cet événement pourra marquer le début d’une collaboration durable entre la région du Latium et la Tunisie, contribuant à renforcer ces liens séculaires fondés sur l’amitié, le respect et la création partagée », a ​déclaré Simona Baldassarre, conseillère à la culture de la région du Latium, en invitant le public à visiter l’exposition pour «découvrir ces œuvres qui parlent un langage universel et unissent les cœurs et les esprits.»

L’exposition présente des œuvres oniriques et surréalistes de Mourad Zoghlami, l’architecte qui a réalisé les pavillons tunisiens aux expositions universelles de Corée du Sud (2012), de Milan (2015) et du Japon (2025), à celles de Kaouther Kassou Jellazi qui «attire et capte notre regard qui est instinctivement guidé pour découvrir et explorer le jardin de fleurs comme une image fantastique et terrestre du Paradis», explique le commissaire Giuseppe Ussani d’Escobar. «Cette exposition, ajoute-t-il, vise à mettre en lumière les inspirations de l’art tunisien, caractérisé par son identité originale et nationale, islamique et berbère, mais aussi internationale, fertile en stimuli qui traversent d’autres civilisations et cultures, grâce à un échange profond et durable qui s’est établi et structuré».

Les toiles de Ilhem Sbaii Chaabane, explique le commissaire de l’exposition, «caractérisées par une fluidité apparente et suggestive, sont animées d’un dynamisme vibrant qui prend vie sous nos yeux. Ses peintures suscitent l’impression et la sensation de contempler le fond marin à travers un mouvement liquide.» Alors que dans ses œuvres colorées et vivantes, qui inspirent à la fois réflexion et nostalgie du monde de l’enfance, Aziza Guermazy exprime ses racines naïves et surréalistes, étroitement liées au Pop Art et au monde de la bande dessinée.