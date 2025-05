Saisie massive de cannabis & d’ecstasy | Deux réseaux internationaux démantelés à Ben Arous

La Garde nationale à Ben Arous, en collaboration avec diverses spécialités de la Direction générale des unités d’intervention, a réussi à démanteler deux dangereux réseaux internationaux actifs dans le trafic de stupéfiants entre la Tunisie, un pays européen et un pays arabe.

C’est ce qu’a fait savoir la Direction générale de la garde nationale (DGGN), dans un communiqué publié ce jeudi 14 mai 2025, en précisant que deux opérations simultanées ont été menées, comprenant une série de descentes dans les zones de Mornag, Boumhal et Hammam-Lif, relevant du gouvernorat de Ben Arous.

Ces opérations menées en coordination avec le Parquet, ont permis la saisie de 29 kg de cannabis (291 plaques), 430 comprimés d’ecstasy, une somme de 137.000 dinars et des bijoux en or de source inconnue, ainsi que d’un pistolet factice et de 7 véhicules utilisés pour les déplacements des dealers.

Dans son communiqué, la DGGN a également annoncé la mise en détention sur, ordre du ministère public, de 6 principaux membres de ces réseaux de trafic de drogues, alors que l’enquête se poursuit.

Y. N.