Bizerte organise son 1er semi-marathon le 15 juin 2025

Le Running Club Bizerte, une association sportive dynamique fondée en 2017 par des passionnés de course à pied, organise un événement exceptionnel : le tout premier semi-marathon de Bizerte, prévu pour le 15 juin 2025.

Cette compétition, intitulée «Bizerte 3 Courses», proposera trois parcours adaptés à tous les âges et à tous les niveaux : une course de 1 km dédiée aux enfants, une de 5 km pour les amateurs, et enfin le semi-marathon de 21,1 km pour les plus aguerris.

L’ambition affichée est à la hauteur des efforts déployés : rassembler plus de 2 000 coureurs, amateurs et professionnels, venus de toute la Tunisie et d’ailleurs. Ce projet sportif s’inscrit dans une volonté claire de mettre en lumière la ville de Bizerte, joyau du nord tunisien, comme une destination sportive incontournable. Avec son riche patrimoine naturel, entre mer, montagne et forêts, Bizerte offre un cadre idéal pour une telle compétition.

Le Dr Mohamed Gabsi, coureur infatigable aussi bien sur le sol national qu’international, incarne l’âme du Running Club Bizerte. Véritable figure emblématique du club, il forme avec ses collègues du bureau une équipe soudée, animée par un engagement sans faille et un dévouement exemplaire. Ensemble, ils jouent un rôle déterminant dans la promotion de cette manifestation, s’efforçant de la rendre accessible à un large public, au-delà des seuls initiés.

Le semi-marathon de Bizerte s’annonce comme un événement majeur, bien au-delà d’une simple compétition sportive. Il s’agit d’un véritable rendez-vous de partage, où les valeurs de santé, de dépassement de soi et de convivialité seront à l’honneur.

En réunissant des coureurs de tous horizons, cette course aspire à insuffler une dynamique positive dans la région, tout en faisant rayonner Bizerte comme une ville ouverte au sport, à l’effort et à l’unité.

Autre élément tout aussi essentiel : le sponsoring de cette manifestation suscite un engouement remarquable. Que les nombreux passionnés de sport en général, et de course à pied en particulier, se mobilisent activement pour contribuer à la réussite de cet événement, témoignant ainsi de leur attachement à la discipline et de leur volonté de soutenir une initiative porteuse pour la région.

Lotfi Sahli