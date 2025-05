Tunisie | Le CRLDHT réclame la libération du journaliste Mourad Zeghidi

Le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT) a exprimé sa solidarité avec le journaliste Mourad Zeghidi, en détention depuis le 12 mai 2024.

Dans son communiqué, la CRLDHT a appelé à la libération de Mourad Zeghidi estimant qu’il est injustement incarcéré : « Une année durant laquelle Mourad a croupi en prison, après avoir été jugé en vertu du décret-loi n°54, dans une affaire liée à la liberté d’expression ».

La CRLDHT a rappelé que Mourad Zeghidi a été condamné en première instance à un an de prison, puis à huit mois, qu’il a purgée en janvier dernier. Toutefois, il n’a pas été libéré après l’expiration de sa peine et s’est retrouvé confronté à de nouvelles accusations liés à des faits de blanchiment d’argent. Accusations que le Comité qualifie d’arbitraire.

« Le maintien en détention de Mourad Zeghidi et les nouvelles poursuites engagées à son encontre après avoir purgé une peine est injuste et constituent une atteinte flagrante aux droits et libertés et un ciblage de la liberté de la presse et des voix libres en Tunisie », a encore dénoncé la même chose.

Rappelons que Mourad Zeghidi a de nouveau été entendu ce jeudi 15 mai 2025 par le justice et qu’à l’issue de son audition, son comité de défense à de nouveau déposé une demande de mise en liberté.

