Tahar Bekri publiera bientôt ‘‘Mon pays, la braise et la brûlure’’

Le nouveau recueil de Tahar Bekri, ‘‘Mon pays, la braise et la brûlure’’ paraîtra en mai prochain aux éditions Edern, en Belgique, dans la collection que dirige le poète et académicien, Eric Brogniet. (Ph. Anne Savale).

Poème narratif, écriture autobiographique, entre récit et voix multiples, intime et collective, mémoire personnelle et événements extérieurs, l’évocation se lit comme un ensemble, le pays du poète mêlé au pays intérieur, apparent et caché.

Espace et temps confondus dans le va-et-vient habité par le pays, porté comme terre nourricière. Un témoignage d’amour à la Tunisie traversé par l’expérience et l’exil. Né en 1951 à Gabès, Tahar Bekri vit depuis 1976 à Paris où il a enseigné à l’université de Paris Ouest-Nanterre. Il a publié de nombreux ouvrages (poésie, essais, livres d’art) en français et en arabe. Sa poésie est traduite dans plusieurs langues et fait l’objet de travaux universitaires.