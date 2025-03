Tunisie | Saïed impute la dégradation de l’environnement à des «gangs de la corruption»  

Le président Kais Saïed admet que la situation environnementale en Tunisie est «de plus en plus dégradée chaque jour», notant qu’à la suite de sa visite à Gabès, 1000 tonnes de déchets ont été évacuées en une seule journée, Ce qui prouve que les choses pourraient être «considérablement améliorées». Vidéo.

Le président de la république a tenu ce discours lors de sa rencontre, lundi 10 mars 2025, au palais de Carthage, avec le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, en charge des collectivités locales, et son collègue de l’Environnement, Habib Abid.

Selon la vidéo de la rencontre diffusée par le Palais de Carthage, le chef de l’Etat a appelé les deux membres du gouvernement à intensifier leurs efforts dans le secteur de l’environnement, à protéger la bande côtière et à rappeler à leurs responsabilités les agents de l’Etat qui ne s’acquittent pas de leurs devoirs, pointant plutôt des manquements humains qu’un manque de moyens, dont se plaignent souvent les institutions publiques en charge de la propreté de l’environnement, notamment les municipalités dont les conseils élus en 2018 ont été dissouts par décision présidentielle en 2022 et n’ont pas été remplacés depuis.

Habib Abid. Khaled Nouri.

Le chef de l’Etat a mis l’accent sur le rôle des municipalités, gérées depuis trois ans par des secrétaires généraux, ainsi que celui des autorités centrales et locales et des différentes structures en charge de l’environnement, qui ne s’acquittent pas toutes de leurs missions comme elles devraient le faire.

Le président, qui a évoqué ses visites dans plusieurs régions, notamment l’Ariana, Tunis et Gabès, où il avait constaté une certaine dégradation de la situation environnementale, a également rappelé la participation des citoyens à travers le pays aux campagnes nationales de nettoyage en janvier 2011 et aux lendemains des élections présidentielles de 2019, qui l’ont vu accéder au Palais de Carthage. Lors de ces campagnes, il a décelé ce qu’il a qualifié de «réconciliation des citoyens avec les espaces publics», tout en déplorant que cette réconciliation ait été rapidement mise à mal par ce qu’il a appelé des «gangs de corruption» soucieux de «faire avorter cette révolution culturelle», sans préciser de qui il parle au juste.

L’Apal détruit l’environnement

Le président a mis en avant le rôle des autorités locales et appelé les secrétaires généraux des communes à assumer leurs responsabilités, mettant en garde contre toute négligence de leur part concernant la situation environnementale et menaçant de limogeage tous ceux et celles qui ne s’acquitteront pas de leurs devoirs envers les citoyens.

Tout en soulignant la nécessité de mesures rapides et concrètes pour résoudre la crise environnementale, Saïed a également évoqué le rôle de l’Office national de l’assainissement (Onas), affirmant que certaines de ses réalisations sont en perte de vitesse, à l’instar de l’Agence de protection du littoral (Apal), qu’il a accusée de «détruire le littoral».

I. B.