Tunis | Report du procès de Noureddine Bhiri

La Chambre criminelle de la Cour d’appel de Tunis a décidé de reporter au mois d’avril l’examen du procès de Noureddine Bhiri, dirigeant du mouvement Ennahdha et ancien ministre de la Justice.

C’est ce qu’a fait savoir une source proche du dossier citée par Mosaïque FM dans la soirée de ce mardi 11 mars 2025.

Dans l’attente de cette nouvelle audience, Noureddine Bhiri restera donc en détention, sachant qu’il a été condamné en première instance à dix ans de prison.

Cette condamnation a été prononcée en octobre dernier pour complot contre la sûreté de l’État, incitation à la désobéissance civile et appel à l’insurrection, et ce, sur la base d’une publication qui lui a été attribuée et avec laquelle il nie tout lien.

Y. N.