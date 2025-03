Tunisie | 20% des déchets ménagers ne sont pas collectées

Les questions environnementales et notamment celle de la levée et du traitement des déchets ménagers font, depuis quelques années, partie des priorités du gouvernement. Et pour cause…

Lors d’une intervention téléphonique dans l’émission ‘‘Romdhane Ennes’’ sur Mosaïque, ce lundi 10 mars 2025, le ministre de l’Environnement Habib Abid a indiqué qu’en ce début d’année, deux conseils ministériels avaient été organisés, consacrés à la propreté, à la gestion des déchets et à la préservation de l’environnement, en soulignant que ces initiatives étaient un indicateur de l’importance accordée par le gouvernement aux enjeux environnementaux.

Bien que la situation ne soit pas encore idéale, une amélioration est en cours, avec des efforts continus pour améliorer la gestion des déchets, notamment en matière de collecte et de traitement, a assuré le ministre, en rappelant que 80% des déchets ménagers sont collectés, tandis que 20% demeurent dans les rues et les lieux publics.

Ce phénomène est principalement dû à un manque de ressources, mais aussi à des comportements inadéquats qui entravent une collecte efficace des déchets domestiques, a-t-il admis.

La Tunisie génère chaque année 3,5 millions de tonnes de déchets ménagers, avec une production quotidienne variant entre 800 grammes et 1 kg par habitant. Parmi cette quantité, 2,8 millions de tonnes sont collectées, selon le ministre.

En outre, 45% des dépenses des municipalités sont consacrées à la gestion des déchets, ce qui explique la faiblesse des services dans d’autres domaines, tels que l’entretien des routes et des infrastructures publiques.