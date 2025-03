Layali Ramadan 2025 | Raconte-moi mes libertés à l’IFT

Dans le cadre des soirées “Layali Ramadan 2025”, l’Institut français de Tunis organise la nuit des contes, autour du livre “Raconte-moi mes libertés 3”, le nouveau projet de l’Association tunisienne de défense des libertés individuelles (ADLI).

Ce livre regroupe neufs contes destinés aux enfants et adolescents âgés de 9 à 14 ans.

Durant la soirée il y aura 3 lectures/ débats des contes en arabe, en français et en dialecte tunisien, sur les questions des droits environnementaux, de la ville durable (ODD 11) et de la consommation responsable (ODD 12), qui seront présentées par :

🔹 Mme. Ahlem HKIMI, lecture en arabe.

🔹 Mme. Azza BEN ARFA, lecture en Français.

🔹 M. Wahid FERCHICHI, lecture en dialecte tunisien.

La lecture-débat prévue mardi 18 mars à 21h sera suivie d’un atelier de dessins et de pâte à modeler autour des des contes, et se terminera par une projection de deux pièces de théâtre de marionnettes issues des contes.

Le projet “Raconte-moi mes libertés 3” est initié par l’association tunisienne de défense des libertés individuelles (ADLI), en partenariat avec Lab’ess dans le cadre du programme SAMIM

Communiqué