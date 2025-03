Tunisie | Ramadan : Ouverture des commerces après 22h

Pour la deuxième quinzaine du mois de Ramadan, les commerces sont autorisés à travailler après 22 heures et pendant les jours de repos

C’est ce qu’a annoncé le ministère des Affaires sociales dans un communiqué publié ce vendredi 14 mars 2025, en précisant que cette mesure concerne les travailleurs des établissements commerciaux, de services, des cafés et établissements similaire.

Cette décision vise à prendre en compte les particularités du mois de Ramadan, période de forte activité commerciale et de changements dans les habitudes de consommation et permettra de ce fait aux citoyens de profiter au mieux des soirées ramadanesques et facilitera par ailleurs les achats en préparation à la fête de l’Aïd El-Fitr.

Y. N.