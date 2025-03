Tunisie | Cité des Sciences : Date de l’Aïd El-Fitr, selon les calculs astronomiques

La Cité des sciences de Tunis (CST) a révélé, ce vendredi 14 mars 2025, la date de l’Aïd El-Fitr, selon les calculs astronomiques.

Dans son communiqué la Cité des sciences a précisé l’observation du croissant lunaire, marquant la fin du mois de Ramadan et le début de l’Aïd El-Fitr pour l’année 2025 et qui est prévue pour le samedi 29 mars, sera délicate voire impossible aussi bien à l’œil nu qu’avec un télescope, en Afrique, en Europe et en Amérique du Sud, et totalement impossible en Asie.

L’observation sera toutefois possible à l’aide d’un télescope depuis l’Amérique du Nord, ajoute la même source, en indiquant que sur la base de ces données et selon les calculs astronomiques, le dimanche 30 mars 2025 marquera le premier jour de l’Aïd.

La Cité des Sciences a toutefois souligné que la partie habilitée à annoncer officiellement la date de l’Aïd El-Fitr est Dar El-Ifta sous la supervision du Mufti de la République.

Y. N.