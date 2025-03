Le déficit commercial de la Tunisie continue de se creuser

Le déficit commercial de la Tunisie a atteint 3,5 milliards de dinars au cours des deux premiers mois de 2025, dont 1,8 milliard de dinars imputables au déficit de la balance énergétique. Il s’agit d’une hausse significative par rapport à la même période de l’année précédente, où le déficit commercial, déjà élevé, était estimé à «seulement» 1,7 milliard de dinars.

Selon les données publiées par l’Institut national de la statistique (INS), le déficit commercial hors secteur énergétique a diminué à environ 1,6 milliard de dinars, tandis que le déficit du secteur énergétique a atteint 1,84 milliard de dinars, contre 1,82 milliard de dinars au cours des deux premiers mois de 2024.

Ce déficit a été enregistré dans un contexte de baisse de 4,4% des exportations, qui ont atteint près de 10 milliards de dinars, et de hausse de 10,2% des importations, qui ont atteint 13,6 milliards de dinars.

Le ratio de couverture des exportations par les importations en Tunisie a chuté à environ 74,3% en janvier et février 2025, contre 85,7% au cours de la même période en 2024.

Fin février 2025, la valeur des exportations était estimée à 10 milliards de dinars, contre 10,6 milliards de dinars enregistrés au cours des deux premiers mois de 2024. Cette baisse est principalement imputable à une contraction de 5,1% des exportations du secteur de l’énergie, due à la baisse des ventes de produits raffinés.

Le secteur des produits agricoles et alimentaires a également enregistré une baisse de 16,5%, due à la baisse des ventes d’huile d’olive, passées de 1,3 milliard de dinars à seulement 1 milliard de dinars.

Par ailleurs, le secteur des industries mécaniques et électriques a reculé de 5%, et celui du textile, de l’habillement et du cuir de 0,6%. En revanche, les exportations de phosphates et dérivés ont augmenté de 9%.

Les importations au cours des deux premiers mois de 2025 ont atteint 13,6 milliards de dinars, contre 12,4 milliards de dinars au cours de la même période en 2024.

La hausse de 10,2% des importations est due à la hausse des achats de matériaux d’équipement (12,5%), de matières premières et semi-transformées (11,9%), de biens de consommation (14,3%) et de produits alimentaires (10,6%).

Les importations d’énergie sont restées stables, avec une variation marginale de -0,02%.