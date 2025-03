Le rappeur Samara aurait entraîné sa sœur dans une affaire drogue  

La sœur du rappeur Samara, actuellement incarcéré dans le cadre d’une affaire de trafic de drogue, a été arrêtée par la brigade centrale antistupéfiants, relevant de la sous-direction des enquêtes de la Garde nationale à Laouina, Tunis.

Cette arrestation fait suite à la découverte par les agents pénitentiaires d’une tentative de membres de sa famille (sa mère et ses sœurs) d’introduire une quantité de cannabis, dissimulée dans des vêtements, afin de la lui remettre en prison.

Interrogé sur les détails de cette affaire, le porte-parole de la Garde nationale, le colonel Houssemeddine Jebabli, a confirmé l’information sans fournir plus de précisions.

Samara, de son vrai nom Samah Riahi, est un rappeur originaire de Menzel Bourguiba (Bizerte). Depuis sa première arrestation en 2018, il a eu de nombreuses démêlées avec la police et la justice, notamment aux Emirats arabes unis et en Tunisie, pour des affaires de consommation et de trafic de drogue.

Avant sa dernière arrestation, le 29 janvier dernier, pour soupçons d’appartenance à un réseau de trafic de drogue, il était riche et célèbre et sa chaîne YouTube totalisait plus d’un milliard de vues et rassemblait plus de 4 millions d’abonnés.

