La BM accompagne la Tunisie dans le développement du secteur des transports

La Banque mondiale (BM) va continuer à soutenir les efforts de la Tunisie pour développer son secteur des transports publics et à élargir la coopération dans la prochaine phase.

C’est ce qu’a déclaré le responsable pays de la BM pour la Tunisie, Alexandre Arrobbio, lors de sa rencontre avec le ministre tunisien des Transports, Rachid Amri, dans le cadre d’une visite s’inscrivant dans le cadre de la revue à mi-parcours de la mise en œuvre du Programme intégré de résilience aux catastrophes.

Au cours de la réunion, indique un communiqué du ministère des Transports de Tunis, les deux parties ont discuté des perspectives de coopération dans le domaine des transports urbains, notamment des moyens d’accompagner la Société des transports de Tunis (Transtu) dans la réalisation de ses investissements prioritaires visant à renforcer sa flotte et à améliorer les services aux citoyens.

La réunion a porté sur le Programme intégré de résilience aux catastrophes, financé par la BM et l’Agence française de développement (AFD), notamment en ce qui concerne les projets liés à l’Institut national de météorologie (INM).

Les deux parties ont salué les progrès significatifs réalisés dans la mise en œuvre des projets stratégiques visant à moderniser et à renforcer les capacités des systèmes de surveillance et d’observation météorologiques, qui contribuent à améliorer la précision des prévisions météo et la qualité des services fournis.

Ces projets comprennent l’acquisition et l’installation d’un réseau national de radars météorologiques, la réhabilitation des réseaux de transmission de données locaux et à distance, l’acquisition d’équipements de pointe pour moderniser et développer les réseaux d’échange de données, le développement du centre de prévisions météorologiques et le renforcement du réseau d’observation météorologique dans les aéroports.

Le programme comprend également l’acquisition d’un système avancé de production de données météorologiques, d’une station moderne de réception et d’utilisation d’images satellite de troisième génération, l’adhésion au Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme et l’extension du système de gestion de la qualité ISO 9001 pour couvrir tous les domaines d’activités et de services de l’INM.

Dans ce contexte, les deux parties ont souligné la nécessité que ce soutien s’inscrive dans un programme global abordant divers aspects de l’institution et de sa restructuration dans une vision à moyen et long terme.

Tout en présentant un certain nombre de projets liés au secteur des transports, notamment le développement des infrastructures, la numérisation des services et l’amélioration de la flotte, le ministre Amri a déclaré que la future coopération avec la BM s’alignerait sur les ambitions du gouvernement tunisien de renforcer son partenariat stratégique avec cette institution financière internationale, ajoutant que ces aspirations s’inscrivent dans la démarche de développement du président Kais Saïed