Tunisie | Le SNJT dénonce des lacunes dans la couverture médiatique de la crise migratoire

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) appelle les médias publics et privés à assurer une couverture journalistique apportant l’information nécessaire sur la question des migrants irréguliers en Tunisie.

Dans une note d’orientation publiée le 13 mars 2025 et intitulé «Les devoirs des journalistes, leurs droits et leurs rôles envers l’opinion publique dans le cadre de la crise de la migration irrégulière», le syndicat souligne que la migration irrégulière est désormais devenue «une question d’opinion publique par excellence, où se croisent les dimensions sociales, humanitaires et sécuritaires aux niveaux national, régional et international».

Le SNJT affirme avoir constaté plusieurs lacunes dans la couverture médiatique de la crise de la migration irrégulière, dénonçant des «fautes journalistiques» et notant que la «crise» des migrants irréguliers en Tunisie a créé un climat de panique parmi les citoyens, alimenté principalement par une campagne massive de désinformation visant à susciter les émotions des Tunisiens. À cet égard, le syndicat des journalistes a souligné la nécessité d’une approche équilibrée dans la couverture médiatique de la migration, garantissant que toutes les parties prenantes, y compris les organisations de la société civile spécialisées dans les questions de migration, aient une voix.

Pour le Syndicat, la migration irrégulière est un problème ayant des implications économiques, géopolitiques, sociales et sécuritaires. C’est pourquoi elle requiert un contenu journalistique sérieux qui permette aux citoyens de comprendre les responsabilités de l’État envers les migrants irréguliers.

Le SNJT a souligné que la manière dont certains médias publics couvrent la situation des migrants irréguliers en Tunisie reste lacunaire et ne répond pas aux exigences du contexte actuel, qui nécessite une pleine mobilisation des ressources pour fournir une information approfondie à travers des enquêtes de terrain, des rapports et des explications analytiques.

Le syndicat souligne également l’importance du fact-checking pour lutter contre la désinformation et permettre aux médias publics de remplir leur mission d’information du public.

Le SNJT exhorte les autorités concernées par la migration à veiller à ce que les journalistes aient accès aux informations qu’ils détiennent, leur permettant d’exercer leur travail. Il appelle également les journalistes à faire preuve de vigilance, à vérifier rigoureusement les informations avant de les publier et à faire la distinction entre migrants irréguliers et réfugiés.

Enfin, le syndicat tire la sonnette d’alarme sur «la politique de communication du gouvernement sur ce sujet», dénonçant un silence inquiétant.

I. B.