Industrie | Le chef du groupe italien Duferco en Tunisie

Le chef du Plan Mattei pour la Confindustria, l’organisation patronale italienne, et président du groupe Duferco, Antonio Gozzi, accompagné de l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, a rencontré le ministre de l’Économie et du Plan, Samir Abdelhafidh, et la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet.

Selon un communiqué de l’ambassade d’Italie à Tunis rendant compte de cette rencontre «l’Italie et la Tunisie travaillent au renforcement du partenariat économique italo-tunisien dans le sillage du Plan Mattei» [pour l’Afrique].

La rencontre avec la ministre de l’Industrie «a porté sur les moyens d’attirer les investissements italiens en Tunisie, notamment dans le secteur des énergies renouvelables, d’aider la Tunisie à atteindre sa sécurité énergétique et de diversifier ses sources d’énergie en créant de nouveaux emplois», peut-on lire dans un communiqué du ministère de l’Industrie.

Antonio Gozzi, président de Federacciai, directeur de Federcostruzioni, est responsable du plan Mattei pour la Confindustria Nazionale. Son groupe Duferco est actif dans les secteurs de la sidérurgie, des énergies renouvelables et du transport maritime.

I. B.