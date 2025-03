Appel à l’adhésion à TuniChèque pour des transactions plus sécurisées

Un mois après son entrée en production dans sa nouvelle formule, marquant ainsi l’achèvement de sa phase de lancement, la plateforme TuniChèque, dédiée aux transactions par chèque, connaît une adoption croissante de la part des acteurs économiques.

Le Conseil Bancaire et Financier (CBF) et l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) considèrent que TuniChèque constitue une avancée majeure pour la modernisation des moyens de paiement et l’inclusion financière en Tunisie. Cette solution innovante et hautement sécurisée permet:

– de vérifier instantanément la régularité du chèque et la disponibilité des fonds sur le compte du tireur;

– et de réserver immédiatement le montant du chèque au profit du bénéficiaire, sans frais supplémentaires;

Consciente des réalités du terrain et des ajustements nécessaires à l’intégration de cette nouvelle plateforme, l’Utica encourage l’ensemble de ses structures ainsi que les opérateurs économiques n’ayant pas encore adhéré à s’enregistrer sur TuniChèque.

Elle appelle ses adhérents à faire preuve de patience et d’engagement dans cette transition, afin de tirer pleinement parti des avantages qu’offre ce dispositif en matière de sécurité et d’efficacité des transactions commerciales.

Dans cet objectif, le CBF, en partenariat avec ses membres, met en place un dispositif d’accompagnement comprenant une assistance dédiée aux clients bancaires, notamment aux adhérents de l’Utica, et des sessions de formation personnalisées pour une meilleure prise en main des nouvelles procédures de traitement des chèques.

Pour toute information complémentaire sur l’utilisation et le traitement des nouvelles formules de chèques, les utilisateurs sont invités à contacter leur chargé de clientèle ou le Centre de relations clients de leur banque, ou le Centre de relations clients TuniChèque de la Sibtel, disponible 24h/24 et 7j/7 au 31 380 671.