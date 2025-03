Tunisie | Concours de la meilleure initiative de lutte contre la pollution

Le ministère de l’Environnement, en collaboration avec la Banque mondiale, a lancé un concours national visant à récompenser les meilleures initiatives de lutte contre la pollution plastique.

Ce concours, placé sous le thème « Renforcer l’économie circulaire pour soutenir la transition écologique et réduire la pollution plastique », s’adresse à un large public, notamment la société civile, les organisations non gouvernementales, le secteur privé, les municipalités, les institutions académiques, les chercheurs individuels…

Les initiatives proposées doivent s’inscrire dans l’un des trois domaines suivants :

Activités d’éducation et de sensibilisation à la lutte contre la pollution plastique.

Initiatives de réduction des déchets plastiques à travers des actions ou des projets concrets.

Innovation et solutions durables pour le recyclage et la lutte contre la pollution plastique.

Ce concours vise à sensibiliser les citoyens aux enjeux de la pollution plastique et les inciter à adopter des comportements plus respectueux de l’environnement, mais aussi à soutenir et à valoriser les initiatives locales qui contribuent à la lutte contre ce fléau.

Les projets seront évalués en fonction de leur impact environnemental, de leur caractère innovant et de leur potentiel de reproductibilité, indique le ministère de l’Environnement, sachant que les lauréats se verront remettre des certificats, des médailles et des prix, et leurs projets seront mis en avant sur le site web du ministère et sur les réseaux sociaux.

Les personnes intéressées peuvent envoyer leurs dossiers de candidature par mail (luttecontreleplastiqueconcours@gmail.com) avant le 22 avril 2025.

Pour plus d’informations, il est possible de consulter le site du ministère de l’Environnement