Senteurs et saveurs de Nabeul et Kairouan à la Médina de Tunis

La maison Dar Sanaa au cœur de la Medina de Tunis a accueilli dans la soirée du vendredi 22 mars 2025 un Iftar consacré aux produits du terroir phares de Nabeul et Kairouan. Les invités ont eu l´occasion de découvrir les richesses gastronomiques et culturelles des deux régions à travers des ateliers participatifs, des dégustations de produits locaux et un menu de rupture de jeûne traditionnel.

Cet évènement, auquel ont participé une trentaine de journalistes, influenceurs gastronomiques et spécialistes des produits de terroir, a été organisé par le Projet d’accès aux marchés des produits agroalimentaires et du terroir (Pampat), mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (Onudi) et financé par le Secrétariat d’Etat à l’Economie Suisse (Seco) en collaboration avec l’agence Dowit spécialisée dans le tourisme culturel local et dédiée au soutien du patrimoine immatériel tunisien.

L’organisation de cette soirée s’inscrit dans le cadre des activités de mise en œuvre de la Stratégie nationale de valorisation et de promotion des produits du terroir, qui a été lancée par le ministère de l’Agriculture en 2022 en collaboration avec le ministère du Tourisme et de l’Artisanat et cinq autres départements avec l’appui du projet Pampat afin de mettre sous les projecteurs les produits emblématiques de différentes régions de la Tunisie.

Revaloriser les trésors du terroir

A travers ses différentes composantes, la soirée a permis de mettre en avant la fleur d’oranger de Nabeul, l’harissa du Cap Bon et la figue de barbarie de Bouargoub ainsi que la rose de Kairouan, l’huile d’olive Oueslati et la figue de barbarie d’El Ala. Ces trésors du terroir ont été proposés sous différentes déclinaisons, offrant une expérience sensorielle unique.

L’accueil des invités a été fait sous les effluves envoûtants de l’eau de fleur d’oranger de Nabeul et l’eau de rose de Kairouan, annonçant une immersion dans l’univers des savoir-faire traditionnels.

Par ailleurs, une productrice de Nabeul a animé un atelier immersif de distillation de l’eau de fleur d’oranger durant lequel les participants ont pu découvrir les étapes traditionnelles de la distillation, apprenant comment les fleurs sont transformées en une eau précieuse, prisée tant pour ses usages culinaires que dans les rituels traditionnels.

Un atelier de dégustation d’huile d’olive Oueslati, a permis aux invités de découvrir cette huile d’exception, cultivée dans les terres fertiles de Kairouan.

Kaouther Ben Hassine, experte auprès du Conseil Oléicole International, a déclaré : «Avec ses arômes herbacés et son équilibre subtil entre amertume et piquant, l’huile d’olive Oueslati illustre la richesse du terroir kairouanais».

L’authenticité des saveurs locales

Le dîner, un Iftar traditionnel, était composé par des plats typiques, tels que le couscous nabeulien «Arressi» parfumé à l’eau de fleur d’oranger et le kafteji kairouanais sublimé par l’huile d’olive Oueslati.

Les invités ont ainsi eu l’occasion de goûter à l’authenticité des saveurs locales, préparées avec soin par des femmes originaires de Nabeul et de Kairouan pour refléter les traditions gastronomiques des deux régions.

Pour clore cette expérience culinaire, des desserts et pâtisseries traditionnelles comme l’akid kairouanais et l’incontournable makroudh parfumé à l’eau de rose ont été dégustés par les invités qui ont apprécié les saveurs subtiles des pâtissières locales aux ingrédients naturels qui imprègnent chaque création ou qui ont rendu hommage aux traditions pâtissières locales et aux ingrédients naturels qui imprègnent chaque création.

Zeineb Zouaoui, attachée de presse et chargée de la communication à l’ONTT, a déclaré : «C’est un véritable voyage sensoriel à travers nos régions que nous avons expérimenté ce soir grâce à des odeurs et des saveurs qui nous ont permis de partir à la découverte des produits de terroir de Nabeul et Kairouan».

Tout au long de la soirée, les invités ont été plongés dans un univers sensoriel où les senteurs envoûtantes de la fleur d’oranger et de la rose ont envahi l’espace. L’odeur délicate de la distillation de l’eau de fleur d’oranger se mêlait à celle des plats typiques, créant une atmosphère immersive et authentique.

À l’issue de la soirée, chaque participant a reçu une bouteille de zhar qui a été distillée sur place, un souvenir parfumé et authentique de cette célébration des trésors du terroir.

Une nouvelle dynamique entrepreneuriale

Depuis le lancement de ladite Stratégie sous le logo «Terroirs de nos Régions», les événements autour des six produits de terroir emblématiques de Nabeul et Kairouan se suivent et ne se rassemblement pas. Dans les deux régions s´est créée une nouvelle dynamique de valorisation et de réseautage entre le secteur agricole, agroindustriel, gastronomique, touristique, culturel et de l´artisanat.

Hafedh Barghouthi, de la direction générale de la production agricole au ministère de l’Agriculture, a déclaré: «A travers tous ces événements, ce sont nos régions et leurs produits du terroir phares qui sont à l’honneur mettant en avant tout le potentiel de développement et de valorisation dont elles disposent».

Aujourd’hui les entreprises et petits entrepreneurs des deux régions mettent en valeur la rose de Kairouan, la fleur d’oranger de Nabeul, la harissa du Cap Bon, l’huile d’olive Oueslati, la figue de barbarie d’El Ala et la figue de barbarie de Bouargoub sous toutes leurs formes. Les opérateurs produisent des sirops, confitures, glaces, gâteaux, épices ainsi que des produits cosmétiques comme les savons, shampoings, crèmes et lotions.

Les hôtels et maisons d´hôtes proposent aux touristes des ateliers de préparation de recettes traditionnelles, les restaurants proposent des buffets thématiques, les entreprises cosmétiques offrent des ateliers de confection de parfums et de bougies parfumées, les artisans utilisent les produits emblématiques comme la rose, les fleurs d’oranger et les piments comme thème de travail et les associations culturelles contribuent à l’organisation de festivals autour des produits phares.

Ces nouvelles initiatives ont déjà permis d’attirer davantage de visiteurs à Nabeul et Kairouan à la recherche d’expériences inédites. Les prochains rendez-vous incontournables dans les deux régions seront le Festival de la Rose à Kairouan et le Festival de l’Eau de Fleur d’Oranger à Nabeul, prévus au courant du mois d’avril.

L´évènement à la Medina de Tunis a été une occasion renouvelée de fêter les traditions nabeuliennes et kairouanaises dans la capitale et en même temps une invitation à partir à la découverte des richesses culturelles et gastronomiques des deux régions pleines d’histoire, véritables trésors du patrimoine tunisien. Ainsi l’authenticité et l’ancrage historique des produits de terroir représentent aujourd’hui un axe privilégié pour la promotion de la destination Tunisie.