Transport maritime | Maersk affronte des manifestants propalestiniens en Tunisie

Selon The New Arab, des affrontements ont eu lieu entre le géant du transport maritime Maersk et des manifestants propalestiniens en Tunisie, avec en toile de fond le génocide perpétré par Israël à Gaza. (Photo d’archives).

Le journal émirati, qui a rapporté cette information, affirme avoir contacté Maersk pour obtenir un commentaire et confirmer l’identité des travailleurs, mais n’a reçu aucune réponse au moment de la publication.

«En Tunisie, des manifestants propalestiniens ont été agressés physiquement par des employés présumés du géant mondial du transport maritime Maersk, accusé de faciliter la guerre israélienne contre Gaza», écrit The New Arab. Il ajoute : «Le 18 mars, des membres de la coordination Action commune pour la Palestine ont défilé jusqu’aux bureaux de Maersk à Tunis, dans le cadre d’une vague mondiale de protestations contre l’entreprise danoise, dont la filiale américaine Maersk Line, Limited est accusée d’avoir livré des armes à l’armée israélienne dans le cadre de son génocide à Gaza.

Scandant des slogans propalestiniens, les manifestants ont tagué le bâtiment, recouvrant sa façade de peinture rouge, symbolisant, selon eux, «le sang des martyrs de Gaza», tandis que d’autres ont griffonné des graffitis anti-israéliens et «Palestine libre» sur les murs.

La manifestation a rapidement dégénéré lorsqu’un agent de sécurité, apparemment en poste dans le bâtiment, a attaqué les manifestants et les a menacés, rapporte le journal.

