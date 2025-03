Ooredoo Tunisie | Petite pensée pour les personnes âgées (Vidéo)

Ooredoo Tunisie vient d’organiser, en partenariat avec la Fondation Umm Al Khair pour les personnes âgées, un événement exceptionnel pour les fondations de soins aux personnes âgées de la capitale. Vidéo.

Avec cet événement, qu’il a organisé dans le cadre de son programme RSE Tounes T3ich, l’opérateur a une nouvelle fois témoigné de son engagement envers la communauté nationale en offrant aux résidents des maisons de retraite une expérience unique, alliant bien-être, convivialité et solidarité, durant le mois sacré du Ramadan.

L’événement s’est tenu au restaurant Lemdina aux Berges du Lac de Tunis et a rassemblé plusieurs fondations locales qui s’occupent des personnes âgées. L’objectif était de leur offrir un cadre inédit et chaleureux, loin de leur quotidien, afin qu’ils puissent partager un moment de joie et d’échange avec la communauté.

Lors de cette soirée, Ooredoo, fidèle à ses valeurs, a également fait un don à la Fondation Umm Al Khair pour soutenir les soins de santé essentiels pour les personnes âgées.

La soirée a été marquée par des témoignages de gratitude de la part des bénéficiaires, qui ont exprimé leur gratitude pour les initiateurs de cette action, soulignant que cette expérience leur avait permis de se sentir à la fois choyés par la société. Elle a ainsi renforcé les liens sociaux et contribué à redonner espoir et dignité aux pensionnaires des maisons de retraite.

Cette initiative fait partie de l’engagement durable d’Ooredoo en faveur des catégories les plus vulnérables de la société. À travers son programme Tounes T3ich, l’entreprise œuvre au renforcement de la cohésion sociale et à l’amélioration du bien-être de la société tunisienne à travers toutes ses composantes.

