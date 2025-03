Thalassothérapie | La Tunisie ambitionne de devenir la 1ère destination mondiale

Avec un littoral méditerranéen, des sources thermales naturelles, un climat clément et un prix abordable, la Tunisie est, depuis un certain temps déjà, la deuxième destination mondiale, après la France, pour les soins à base d’eau de mer connus sous le nom de thalassothérapie. Elle ambitionne désormais de ravir la première place à la France. Et elle ne manque pas d’arguments pour cela.

«Le principal avantage de la Tunisie [par rapport aux pays voisins], c’est son littoral et sa thalassothérapie», explique Mario Paolo, un Italien, croisé aux thermes de Korbous, perchés sur une colline à une heure de route au sud de Tunis.

Retraité de 78 ans résidant en Tunisie depuis cinq ans, Paolo dit fréquenter fréquemment les centres de thalassothérapie locaux «pour se remettre en forme». «Profiter de l’eau de mer et des sources naturelles n’est pas seulement un loisir mais aussi une thérapie», déclare-t-il à l’agence AFP après un massage aux huiles de thym et de romarin.

Korbous, une ville côtière de la péninsule du Cap Bon, est historiquement l’un des hauts lieux tunisiens de la thérapie, qui utilise l’eau de mer et d’autres ressources marines.

La thalassothérapie est un «héritage ancestral» pour les Tunisiens, «puisque le thermalisme existe en Tunisie depuis l’Antiquité, à l’époque des Carthaginois et des Romains», a expliqué à l’agence AFP Shahnez Guizani, directeur de l’Office national tunisien du thermalisme (ONTH).

Parmi les autres destinations de thalassothérapie populaires dans le pays figurent Sousse, Hammamet, Monastir et Djerba, qui, selon l’agence Tap, a été désignée capitale méditerranéenne de la thalassothérapie en 2014 par la Fédération mondiale d’hydrothérapie et de climatothérapie.

Aujourd’hui, la Tunisie compte 60 centres de thalassothérapie et 390 spas, dont 84 pour cent sont situés dans des hôtels, selon l’ONTH.

Le tourisme représente 7% du PIB du pays et fournit près d’un demi-million d’emplois. Le nombre de visiteurs étrangers a dépassé les 10 millions en 2024 l’année dernière. A elle seule, la thalassothérapie a attiré environ 1,2 million, dont 70% venus d’Europe, et 40% de France.

L’industrie génère environ 200 millions de dinars (63 millions de dollars, 60 millions d’euros) par an, selon Guizani, à comparer avec les 100 millions d’euros que la thalassothérapie a rapporté à la France l’année dernière, selon le cabinet d’études de marché Businesscoot cité par l’AFP.

Le prix abordable reste le principal argument commercial avancé par les professionnels tunisiens. En effet, la thalassothérapie est beaucoup moins chère en Tunisie qu’en France, soit environ 1.000 euros par semaine tout compris au lieu de 3 000.

«La station thermale de Korbous n’est pas suffisamment mise en valeur et couve un potentiel de développement unique en Méditerranée mais largement sous exploité», déclare cependant le voyagiste tunisien Hakim Tounsi, fondateur et dirigeant du TO Authentique Voyageurs à Paris, qui pense qu’en matières d’installations, d’équipements et de qualité de services, la Tunisie peut mieux faire.

I. B. (avec agences).