Aïd El-Fitr : Le ministère de la Santé alerte sur les dangers des jouets de contrebande

Le ministère de la Santé a lancé un appel à la vigilance aux parents en ce qui concerne les jouets vendus sur les marchés parallèles, qui représentent un risque sérieux pour la sécurité des enfants.

L’alerte a été lancée à l’approche de l’Aïd el-Fitr, une période de joie et de célébration pour les familles, et concerne les jouets de contrebande qui sont vendus en dehors des circuits organisés et ne sont donc soumis à aucun contrôle.

Ces jouets sont souvent non conformes aux normes de sécurité et peuvent entraîner des blessures : coupures, brûlures, et même des allergies, lit-on dans le communiqué du département de la Santé qui souligne que les yeux sont particulièrement vulnérables, avec un risque de perte de vision lié à l’utilisation d’armes en plastique ou de pointeurs laser.

Sans oublier les intoxications, causées par l’inhalation de gaz ou l’ingestion de liquides toxiques présents dans certains de ces objets, alerte encore la même source en appelant à privilégier les circuits de distribution officiels, gage de qualité et de sécurité.

« En cette période de fête, offrons à nos enfants la joie et la sécurité qu’ils méritent », ajoute encore le ministère qui appelle à la responsabilité collective.

Y. N.