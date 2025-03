Appui de l’Onudi au développement économique de la Tunisie  

Les différents aspects de la coopération entre la Tunisie et l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (Onudi) et leurs perspectives de développement ont été les thèmes au centre de la rencontre entre le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, et le représentant de l’Onudi à Tunis, Lassaâd Ben Hassine.

Au cours de la réunion, des projets et des initiatives de développement dans l’intérêt du pays ont été discutés, notamment en matière de commerce et d’accès au marché.

Selon un communiqué du ministère, les projets de l’Onudi actuellement en cours en Tunisie concernent principalement les secteurs de l’artisanat, des foires internationales, de l’agroalimentaire et de l’énergie.

Selon la même source, l’Onudi s’engage à mettre en œuvre des projets d’investissement en Tunisie, ainsi que des projets interrégionaux qui pourraient apporter des bénéfices au pays, avec des efforts concentrés sur les niveaux de production, la formation, l’appui aux PME, l’accès aux marchés mondiaux et l’amélioration de la compétitivité, grâce à la compétence et à l’expérience des ressources humaines et des gestionnaires tunisiens. De son côté, le ministre du Commerce a salué toutes les initiatives et projets évoqués, compte tenu de leur rôle important dans le renforcement de l’économie nationale et la réalisation du développement, notamment dans les régions de l’intérieur. Abid a également souligné la qualité des produits agroalimentaires tunisiens, notamment l’huile d’olive et les dattes, ainsi que leur compétitivité sur le marché mondial et leur inclusion dans ces projets visant à promouvoir les exportations.