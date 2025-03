Partenariat Tunisie-Japon-Norvège : Un pas de plus vers l’énergie renouvelable

Un nouveau projet de coopération tripartite a été lancé le 24 mars 2025, avec la signature d’un accord entre la Tunisie, le Japon et la Norvège pour la construction d’une centrale photovoltaïque de 100 MW à Mezzouna, Sidi Bouzid.

Les accords ont été paraphés par la joint-venture formée par la société japonaise AEOLUS et la société norvégienne SCATEC, ainsi que par Fatma Thabet Chiboub, ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, et Faycel Tarifa, PDG de la STEG, se félicite l’ambassade du Japon en Tunisie en soulignant que ce partenariat marque une étape significative dans les efforts de la Tunisie pour renforcer son secteur des énergies renouvelables.

L’ambassadeur japonais Takeshi Osuga a participé la cérémonie de signature, qui a également réuni Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Wajdi Hedhili, ministre des Domaines de l’État et des Affaires foncières, et Ouael Chouchene, secrétaire d’État à la Transition énergétique.

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un partenariat fructueux entre la Tunisie, le Japon et la Norvège. Il s’agit de la troisième réalisation photovoltaïque issue de cette coopération, après les centrales de Sidi Bouzid et de Tozeur, dont les accords ont été signés en septembre dernier et qui sont actuellement en cours de construction, rappelle encore la même source.

Et de souligner que ces deux derniers projets bénéficient de subventions du gouvernement japonais, à hauteur de 41 millions de dinars chacun, dans le cadre du mécanisme d’échange de crédits carbone (MCC), signé lors de la TICAD8, qui s’est tenue à Tunis en août 2022.

Y. N.