Croissance attendue du tourisme entre la Tunisie et l’Italie en 2025

2025 s’annonce comme une année prometteuse pour le tourisme entre l’Italie et la Tunisie, grâce à l’amélioration des infrastructures, à la diversification de l’offre touristique et aux liaisons directes, maritimes et aériennes.

Le gouvernement tunisien a lancé la campagne promotionnelle internationale «Vivi l’istante, vivi la Tunisia» («Vivre l’instant présent, vivre la Tunisie»), visant à attirer un nombre toujours croissant de visiteurs, notamment en provenance des pays européens, dont l’Italie.

L’Office national du tourisme tunisien (ONTT) a participé à la Bourse internationale du tourisme (BIT) à Milan du 9 au 11 février 2025, mettant en avant ses succès touristiques en 2024, notamment une hausse de 7,8 % des recettes touristiques et plus de 10 millions de visiteurs internationaux, avec une augmentation de 20% des arrivées en provenance d’Italie.

Lignes de ferry et liaisons aériennes

Les recettes touristiques ont augmenté de 5% au 1er trimestre 2025, atteignant 1,21 milliard de dinars (environ 365 millions d’euros), contre 1,15 milliard de dinars (348 millions d’euros) au cours de la même période de 2024, selon les dernières statistiques de la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Il existe trois lignes de ferry entre la Tunisie et l’Italie, exploitées par CTN Ferries, Grandi Navi Veloci et Grimaldi Lines. Les principales liaisons sont Gênes-Tunis (environ 24 heures) et Civitavecchia-Tunis (environ 27 heures). Les ferries permettent également le transport de véhicules, avec des fréquences qui augmentent en haute saison.

Les principales compagnies aériennes proposant des vols directs entre l’Italie et la Tunisie sont Tunisair, ITA Airways, Nouvelair et, dans une moindre mesure, Tunisair Express. Ces compagnies relient principalement les aéroports de Rome, Milan, Bologne et Catane à ceux de Tunis-Carthage, Enfidha-Hammamet et Djerba-Zarzis.

À partir du 1er janvier 2025, pour entrer en Tunisie, un passeport avec une validité d’au moins trois mois est requis; la présentation d’une carte d’identité ne suffit plus. De plus, pour les personnes arrivant par voie maritime au port de La Goulette, un bon d’hôtel ou une réservation d’hébergement valide dans le pays est requis.

Evénements culturels et commerciaux

À partir de ce mois-ci, la Tunisie accueille de nombreux événements culturels et commerciaux, tels que la Foire internationale du livre et d’autres expositions liées à des secteurs tels que les énergies renouvelables, l’artisanat et la technologie.

L’ambassade d’Italie à Tunis, en collaboration avec l’Institut culturel italien, organise du 23 au 25 avril, à l’occasion du 60e anniversaire de la première mission archéologique italienne en Tunisie, une série d’initiatives visant à redécouvrir l’immense patrimoine archéologique qui comprend des sites et des découvertes des époques phénicienne, punique et romaine, exposés au Musée national du Bardo. Ce sont des civilisations qui peuplaient le pays avant la fondation de Kairouan par les Arabes vers 670 après J.-C.

Ces activités représentent une occasion de découvrir et de renforcer les liens historiques, sociaux et commerciaux entre la Tunisie et l’Italie. Confirmant l’énorme potentiel de la Tunisie, classée parmi les 25 destinations les plus fascinantes au monde à visiter en 2025 oar National Geographic. Parmi les incontournables figurent l’amphithéâtre antique d’El Jem, les plages surplombant la Méditerranée, les souks typiques et les oasis du désert.

L’Union européenne vise également à relancer le secteur touristique tunisien, notamment à travers le programme Tounes Wijhetouna, qui soutient le développement d’un tourisme durable, valorisant les richesses culturelles et artisanales du pays. Avec une contribution de 5,6 millions d’euros, financée par l’Instrument européen de voisinage (IEV), Tounes Wijhetouna entend contribuer à l’adaptation du contexte administratif et réglementaire et des mécanismes d’appui aux besoins de diversification touristique. Le programme accompagne les différents ministères et opérateurs dans les activités d’animation et de coordination interinstitutionnelle selon les normes internationales et en phase avec le développement du tourisme durable en Tunisie.

Cap sur le tourisme alternatif

Les actions institutionnelles de soutien et de promotion du secteur du tourisme durable mises en œuvre par le projet contribuent au développement régional et à l’inclusion économique et sociale des hommes, des femmes, des jeunes et des personnes handicapées.

Le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, a déclaré que la Tunisie ambitionne de dépasser les 11 millions de touristes en 2025, contre 10,25 millions en 2024, confirmant ainsi ses efforts visant à promouvoir le tourisme balnéaire, de santé, culturel et écologique, et à diversifier ses marchés cibles.

Parmi les nouveaux marchés, la Tunisie cible la République tchèque, la Chine et l’Espagne. Un accord a notamment été récemment signé avec le premier pays pour des liaisons aériennes directes à partir d’avril, dans le but de renforcer davantage le secteur. À cette fin, le ministère du Tourisme a annoncé la tenue prochaine d’une journée d’information et de consultation consacrée à la présentation du nouveau projet de cahier des charges pour le tourisme alternatif, qui définit les exigences relatives à la gestion des différents types d’établissements d’hébergement, notamment les campings touristiques, les résidences rurales, les résidences temporaires et les hébergements familiaux.

Le ministre Tekaya a souligné le rôle essentiel joué par les professionnels du secteur dans l’élaboration du cahier des charges, soulignant l’importance de leur contribution pour garantir que celui-ci réponde aux besoins du secteur et favorise l’investissement dans les établissements d’hébergement touristique alternatif.

Traduit de l’italien.

Source : Agenzia Nuova.