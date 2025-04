Un sommet scientifique sur l’huile d’olive tunisienne

Le Tunisian Olive Oil Women’s Network, Réseau des femmes tunisiennes de l’huile d’olive, organise le 9 avril 2025 au siège de l’Utica à Tunis le premier sommet scientifique mondial sur l’huile d’olive tunisienne, ainsi que la cérémonie de remise des prix du concours Dido International.

L’événement, une opportunité pour les amateurs et les professionnels de l’huile d’olive, réunira des experts en huile d’olive, des scientifiques et des producteurs du monde entier pour célébrer les meilleures huiles et discuter de l’avenir de ce secteur vital, notent les organisateurs.

Le programme comprend une journée scientifique avec des discussions approfondies et des présentations sur la recherche, les innovations et la durabilité de l’huile d’olive, ainsi qu’une cérémonie de remise de prix pour honorer les meilleurs du secteur lors des Dido International Awards. Une opportunité unique de réseauter, de partager des connaissances et de promouvoir le secteur de l’huile d’olive à l’international.